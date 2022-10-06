Советский районный суда Новосибирска огласил приговор виновным в трагедии с обрушением крыши развлекательного учреждения. Так называемый «ночной клуб» подсудимые организовали в заброшенном складе Академгородка.

Сегодня, 6 октября, Советский районный суд Новосибирска огласил обвинительный приговор по уголовному делу об обрушении кровли развлекательного учреждения в Академгородке в феврале 2020-го года.

Предприниматели Шматов А.А. и Одинцов Д.С., согласно информации, опубликованной на сайте Советского районного суда г. Новосибирска, признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Однако сразу же после оглашения приговора наказание заменили на принудительные работы сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы осужденных.

Кроме того, суд назначил наказание сотруднику ФГУП «ЖКХ ННЦ» Понуровскому В.М., который, как сообщает источник, получил от обвиняемых 15 тыс. рублей за временное использование здания склада строительных материалов по адресу ул. Бульвар Молодежи, д. 36. Приговором Советского районного суда г. Новосибирска Понуровскому назначено наказание — 2 года условно.

В пользу потерпевших, в счет возмещения морального вреда, суд взыскал 1,5 млн рублей. По 700 тыс. рублей — с Шматова А.А. и Одинцова Д.С. и 100 тыс. рублей — с Понуровского.

Напомним, трагедия произошла 2 февраля 2020 года в дании склада строительных материалов и пристройке к нему, расположенных по ул. Бульвар Молодёжи, д. 36 в Новосибирске. Предприниматели проводили вечеринки на оборудованном под ночной клуб складе. В результате обрушения под скопившимся снегом крыши погибла 22-летняя девушка, ещё двое посетителей получили травмы. В мае 2021 года дело передали в суд.

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