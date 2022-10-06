Депутат новосибирского Заксобрания потребовала прокурорской проверки из-за магазина спиртного возле школы

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Анастасия Андронова и активист из её команды Сергей Барухин написали обращение в прокуратуру региона с просьбой провести в Новосибирске проверку законодательства о продаже алкоголя. Поводом стало предстоящее открытие магазина спиртных напитков возле школы в Октябрьском районе города.

Документ (есть в распоряжении «Континента Сибирь») адресован исполняющему обязанности прокурора Новосибирской области Сергею Коростылёву и подписан 6 октября.

Авторы обращения сообщают, что узнали о планах по открытию магазина «Красное и Белое», специализирующегося на продаже спиртных напитков и табачной продукции, вблизи школы №76 на Большевистской, 32. По их мнению, соседство торговой точки с образовательным учреждением отрицательно скажется на учениках. При этом ситуацией обеспокоены родители школьников.

«После окончания уроков дети будут посещать магазин с целью приобретения товаров, которые не запрещены к продаже несовершеннолетним, и будут видеть огромное количество привлекательно представленного продаваемого алкоголя. Данный факт может сказаться на их отношении к употреблению алкоголя, сделав его приемлемым для школьников, и, соответственно, может стать причиной снижения уровня их морально-нравственных качеств», — говорится в обращении.

Авторы обращения попросили сотрудников прокуратуры провести проверку на предмет соблюдения федерального закона о продаже алкогольной продукции, а также постановления мэрии Новосибирска, которое регламентирует расположение магазинов со спиртным относительно определённых объектов.

Напомним, что 6 октября глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сообщениям новосибирцев о размещении киосков на месте экспозиции с портретами героев России в подземном переходе.