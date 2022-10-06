Фракция «Справедливая Россия – За Правду» внесла на рассмотрение в Госдуму законодательную инициативу об отсрочке от призыва по мобилизации отцов детей-инвалидов.

В России могут освободить от призыва на военную службу по мобилизации отцов детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня, 6 октября, соответствующее предложение для рассмотрения Госдумой РФ внесла фракция «Справедливая Россия – За Правду». В числе соавторов законопроекта — депутат Государственной Думы от Новосибирской области Александр Аксёненко.

«Мы предлагаем предоставлять отсрочку от призыва по мобилизации гражданам, занимающимся воспитанием детей-инвалидов до 18 лет или инвалидов с детства I группы. Надеюсь, депутаты других фракций поддержат нашу инициативу», — написал депутат в своём ТГ-канале.

Ранее в список граждан страны, которых не затронет мобилизация, включили тех, кто имеет четырех и более детей до 16 лет или трех детей в возрасте до 16 лет и жену со сроком беременности не менее 22 недель. Также право на освобождения от мобилизации имеют мужчины, воспитывающие без матери одного и более детей в возрасте до 16 лет.

Также напомним, что сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о расширении списка учащихся, подлежащих отсрочке от мобилизации. В этот список вошли студенты вечерней формы обучения в вузах и учреждениях среднего профессионального образования.