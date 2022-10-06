Глава СКР Бастрыкин инициировал проверку из-за попытки установить киоски в новосибирском переходе

Сообщения об установке киосков, заслоняющих портреты героев России в переходе метро «Площадь Ленина» в Новосибирске, привлекли внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил организовать проверку.

О поручении главы СКР ведомство сообщило 6 октября.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову организовать проверку изложенных доводов и представить доклад. Ход и результаты проверки будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении, где ссылаются на посты новосибирцев в социальных сетях.

Сообщения со снимками каркасов для киосков, которые загородили бы собой галерею портретов героев России на стене подземного перехода, появились в социальных сетях накануне. При этом уже утром 6 октября мэрия Новосибирска опубликовала информацию о том, что работы по размещению ларьков остановлены, а ранее установленные конструкции ликвидированы.

«К сожалению, некоторые мои подчинённые формально отнеслись к исполнению своих обязанностей. По моему поручению работы по установке киосков в пешеходном переходе прекращены. В данный момент неуместные конструкции демонтируют. Сегодня всё приведут к первоначальному виду. Портретная экспозиция на стене пешеходного перехода будет обновлена — такое поручение было дано ранее», — говорится в сообщении главы Новосибирского метрополитена Аркадия Чмыхайло, которое опубликовал пресс-центр муниципалитета.

Напомним, что в сентябре по поручению главы СКР в Новосибирске возбудили уголовное дело из-за демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны. Памятник, ранее находившийся вблизи ТРЦ «Ройял Парк», предполагалось после реконструкции установить возле госпиталя ветеранов войн в Заельцовском районе. На текущий момент принято решение оставить его на прежнем месте.