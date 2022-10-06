Школа гастрономического бизнеса обучит рестораторов в районах Новосибирской области

Школа гастрономического бизнеса, организованная в Новосибирской области региональным центром «Мой бизнес» при поддержке областного министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, а также Федерации рестораторов и отельеров Сибири, впервые пройдёт в Тогучинском, Краснозёрском и Куйбышевском районах региона.

Обучение стартует в октябре 2022 года, сообщили в правительстве Новосибирской области.

«Курс будет способствовать повышению качества услуг и подготовки персонала ко встрече гостей со всей страны – в 2022 году наш Новосибирск стал «Новогодней столицей России 2022-2023». Поэтому наша задача – организовать обучение персонала, познакомить специалистов HoReCa с новыми тенденциями и при этом сохранить аутентичность сибирской кухни», – цитируют в областном правительстве министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова.

В обучении примут участие более 150 человек. Программа включит в себя 69 часов классических лекций и интерактивных занятий. В курс также войдут семинары на тему кулинарии, маркетинга, продвижения личного бренда, автоматизации процессов и мер государственной поддержки предпринимателей.

По словам руководителя Центра поддержки предпринимательства на базе центра «Мой бизнес» Ольги Ершовой, в этом году в программе акцентировано внимание на развитии регионального туризма.

«Во время предварительной экспедиции по Новосибирской области эксперты школы собрали уникальные рецепты, на основе которых будет проводиться обучение. По итогам у каждого представителя общепита будет региональное отработанное меню, которое станет основой меню заведений и которое они смогут представлять гостям», – рассказала Ольга Ершова.

В Тогучинском районе школа будут работать 6-8 октября, в Краснозёрском – 13-15 октября, в Куйбышевском – 22-24 октября. Принять участие в обучении могут предприниматели из любого района региона.

Напомним, что в прошлом году в Новосибирской области презентовали сборник региональных рецептов, в которую вошла инструкция по приготовлению щей от губернатора Андрея Травникова.