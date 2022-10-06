Стала известна программа конференции «Груша», которая пройдет в Новосибирске в октябре

29 октября на площадке центра культуры и отдыха «Победа» будет проводиться конференция о маркетинговых и пиар-коммуникациях «Груша». Ее организатором является коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».

Это будет уже восьмая «Груша» в Новосибирске за последние девять лет. В прошлом году конференция не проводилась из-за пандемии.

По данным сайта конференции, среди ее спикеров будет руководитель отдела рекламы и PR агентства Demis Group Анна Махмутова, которая расскажет о «маркетинге в метавселенных» и порассуждает о том, является ли это новой эрой в коммуникациях или еще одним способом хайпа. Руководитель медиасообщества «Планёрка» Александр Литвинов уделит внимание применению мессенджера Telegram для бизнеса, уделив внимание тому, является ли эта площадка инструментом продвижения, каналом продаж или признаком хорошего тона. Операционный директор Deltaplan Group Наталья Репина затронет тему маркировки интернет-рекламы и подведет итоги первых месяцев «новой реальности».

Продуктовый редактор Яндекс Практикума Ирина Бахарева расскажет о голосе бренда в продуктовой коммуникации и о том, как создавать контент, который помогает клиентам оставаться лояльными. Среди других спикеров конференции – директор по маркетингу iFarm Ирина Рыбалко и руководитель направления бизнес-маркетинга региональной сети Альфа-Банка Дарья Адамович.

Напомним, что 4 октября в Новосибирске прошла бесплатная конференция «Маркетинг 2.0», организованная региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ». По данным организаторов, на нее было зарегистрировано свыше 2000 участников. Хедлайнером мероприятия выступил известный новосибирский ресторатор Денис Иванов. Сама конференция прошла на площадке киноконцертного комплекса имени Владимира Маяковского. Там же ранее проходила и конференция «Прибыль», организатором которой являлся предприниматель Александр Долгов.