Конец истории или чем закончилась приватизация «УЭВа»

История с приватизацией коммунального монополиста в новосибирском Академгородке завершилась. Правительство РФ исключило ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» («УЭВ») из плана приватизации на 2022-2024 годы. Тем временем, аналогичное ресурсоснабжающее предприятие «Энергетик» в феврале 2022 года завершило процесс акционирования. И уже есть первые положительные итоги такого решения.

Причиной смены собственности в двух ресурсоснабжающих организациях в научных центрах СО РАН в Академгородке и Сибирском отделении Российской академии сельскохозяйственных наук (СО РАСХН) в поселке Краснообск стали многомиллионные долги ФГУП «УЭВ» и ФГУП «Энергетик» перед ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск». Над компаниями нависла реальная угроза банкротства. Как рассказывали источники «Континента Сибирь», «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» согласился не начинать процедуру банкротства с условием, что предприятия изменят форму собственности, которая позволит им вести коммерческую деятельность и рассчитаться с долгами. И если у «Энергетика» смена собственности с ФГУП на АО прошла без эксцессов, то ситуация вокруг приватизации ФГУП «УЭВ» ознаменовалась серьезным противостоянием минобрнауки РФ (учредителя ФГУП) и Росимущества, с одной стороны, и Сибирским отделением РАН, аппаратом полпреда президента РФ в СФО и мэрией Новосибирска, с другой.

Напомним, в 2020 году Минобрнауки РФ пришло к выводу, что накопленную прежним руководством ФГУП «УЭВ» задолженность (на начало 2019 года кредиторская задолженность ФГУП «УЭВ» за потребленный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» составляла 381,4 млн рублей) невозможно погасить без принятия кардинальных решений. По инициативе учредителя, ФГУП «УЭВ» было включено в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2021-2022 годы. Компания должна была стать акционерным обществом, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации. Росимущество начало подготовку к акционированию.

В августе 2021 года выход на акционирование в интервью «Континенту Сибирь» анонсировал директор ФГУП «УЭВ» Дмитрий Бурденко. Говоря о ФГУП, Бурденко подчеркивал, что эта форма собственности не позволяет эффективно управлять предприятием, привлекать инвестиции, участвовать в программах, как федеральных, так и региональных, некоторые решения, например в части сделок, связанных с продажей непрофильного имущества унитарного предприятия, должны приниматься федеральными органами исполнительной власти только на основании решения правительства Российской Федерации. По сути, ФГУП «УЭВ» сам – непрофильный актив министерства науки и высшего образования РФ.

«Как только предприятие меняет форму собственности на акционерное общество, оно становится собственностью РФ без промежуточного звена, без дальнейшего отчуждения пакета акций. В совет директоров входят представители государства – в случае с «УЭВ» в совет директоров войдет, в том числе, и заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Ревизионная комиссия утверждена Росимуществом. Деятельность сетевого предприятия будет находиться под жестким контролем государства», – комментировал «Континенту Сибирь» еще весной этого года развитие ситуации один из знакомых с ней чиновников.

И вот эпопея с приватизацией крупной ресурсоснабжающей компании Советского района Новосибирска и новосибирского Академгородка – ФГУП «УЭВ» – завершилась в пользу СО РАН, выступившего против акционирования предприятия. Как отмечал в беседе с «Континентом Сибирь» председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валентин Пармон, сегодня вести речь об изменении формы собственности структурообразующего предприятия для новосибирского Академгородка нецелесообразно. Академиков поддержал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Полпред президента направил письмо председателю правительства РФ, в котором обосновал целесообразность исключения новосибирского ФГУП «УЭВ» из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2021-2022 годы. Среди негативных факторов в письме Анатолия Серышева упоминались – нарушение стабильного энергоснабжения, увеличение расходов на содержание подразделений СО РАН и платы за подключение новых объектов. Полпред также предупреждал о возможном срыве реализации плана комплексного развития СО РАН и программы «Академгородок 2.0», так как предприятие – единственный поставщик коммунальных услуг для 35 предприятий и учреждений СО РАН. Эту позицию разделял и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который вообще предложил передать предприятие в муниципальную собственность.

В марте этого года в правительстве РФ прошло совещание, по итогам которого вышло распоряжение правительства РФ об остановке акционирования предприятия. Как сообщили «Континенту Сибирь» в аппарате полпреда президента РФ в СФО, распоряжением правительства РФ от 13 июля 2022 года ФГУП «УЭВ» исключено из прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2022-2024 годы.

Тем временем, ФГУП «Энергетик» благополучно сменило форму собственности. 14 февраля 2022 года АО «Энергетик» было зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц. Тогда же Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области сообщило, что «преобразовало предприятие в рекордно короткие сроки: формирование имущественного комплекса, включая регистрацию прав на все объекты и земельные участки, заняло чуть более полугода».

«Существует ошибочное мнение, что акционирование предприятия приведет к его продаже в частные руки. На самом деле это не так. Мы зарегистрировали акции общества со 100% их владением РФ. В данный момент в правительстве решается вопрос о включении его в разряд стратегических акционерных обществ», – рассказал генеральный директор АО «Энергетик» Руслан Багаутдинов во время посещения предприятий главой администрации Краснообска Татьяны Эссауленко в начале этого года.

Одно из важных требований по приватизации предприятия – разработка инвестиционной программы по увеличению мощностей тепло и электроснабжения. Это условие также было выполнено, разработана программа в перспективе на 2021-2025 гг. «Мы урегулировали вопрос с поставщиком газа ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», заключили мировое соглашения об отсрочке платежей по согласованному графику. Это позволило разблокировать арестованные счета предприятия и стабилизировать обстановку в вопросах финансово-хозяйственной деятельности», – отметил гендиректор АО «Энепргетик».

К слову, первые итоги решения о создании акционерного общества вместо ФГУП можно увидеть уже сегодня. По данным ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск», на 1 сентября 2022 года просроченная дебиторская задолженность АО «Энергетик» составила 176,8 млн рублей. План по погашению долгов был выполнен на 134%. Для сравнения, просроченная дебиторская задолженность ФГУП «УЭВ» на 1 сентября этого года – 275,1 млн рублей. План по погашению задолженности (предприятие также подписало график реструктуризации долгов) выполнен на 102,8%.

Масштабная реорганизация государственного «бизнеса» — федеральных унитарных предприятий (ФГУП) и организаций началась в нашей стране в 2020 году. По данным ФНС, в реестре юридических лиц на 1 ноября 2020 года числилось около 700 ФГУПов. Первоначально правительство предполагало ликвидировать или трансформировать ФГУПы в АО, при условии, что это не создаст угроз безопасности и экономике, до 2025 года. И этот вектор развития на данный момент никто не отменял. Так, в июне этого года Росимущество приняло решение об условиях приватизации ФГУП «Производственно-эксплуатационное коммунальное предприятие «Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Организация расположена в городе Гатчина Ленинградской области. Другими словами, ученые курчатовского института не увидели опасности в акционировании коммунального предприятия для научного центра, в отличие от СО РАН. «Акционирование предприятия будет способствовать развитию создаваемого общества, повысит его конкурентоспособность на рынке, что позволит более полно задействовать факторы производства и повысить производительность труда», говорится на сайте компании. 1 августа компания была реорганизована в форме преобразования в акционерное общество НИЦ «Курчатовский институт»-ПЭКП.