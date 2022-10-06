По итогам сентября 2022 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.
Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров рассказал «Континенту Сибирь» о том, как идет частичная мобилизация в Новосибирской области.
Упоминание некоего призванного на фронт новосибирского музыканта в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» вызвало ажиотаж в медиа Новосибирска, нервическое внимание к театру оперы и балета, и недоумение в самом НОВАТе. Прояснить ситуацию дважды помог Александр Карелин.
Сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте Кремля. «Континент Сибирь» собрал информацию о том, кто подлежит частичной мобилизации, а кто нет.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвёл первые итоги частичной мобилизации в регионе на оперативном совещании 26 сентября. Он поручил минимизировать число ошибок в рамках проведения соответствующих мероприятий, а также принять меры по отсрочке от призыва сотрудников ключевых предприятий региона и уникальных специалистов.
В Новосибирске была попытка поджога военкомата. Правоохранители задержали подозреваемого.