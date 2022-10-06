06 Октябрь, Четверг

13:20

Топ-5 материалов сентября

12:22

В Новосибирской области предотвратили поставку наркотиков в три сибирских региона

11:31

В Новосибирске отказались от возмутивших горожан киосков в переходе метро

9:55

«Надо всё сделать, как это должно быть на Руси»: глава Кузбасса предложил мобилизованным узаконить отношения с гражданскими жёнами

9:31

На площадке новосибирского салона Lexus открылся новый дилер китайской марки Geely

9:02

В новосибирском микрорайоне «Европейский берег» закрывается одно из первых заведений общепита

05 Октябрь, Среда

21:49

В Омской области вернули домой более 20 мобилизованных

20:52

Неизвестные в Омской области собирают деньги «на нужды мобилизованных»

20:19

Владельцы облигаций «Дяди Дёнера» вслед за Сбербанком подадут заявление о банкротстве сети стритфуда

19:51

Новый ЛДС в Новосибирске отдали под охрану сотрудникам МЧС

18:53

Губернатор Томской области Мазур сообщил о своих первых кадровых перестановках

18:26

Андрей Травников поздравил учителей с профессиональным праздником и наградил лучших педагогов

17:24

«Понимать состояние каждой семьи»: власти Новосибирской области усилят работу с семьями мобилизованных

16:52

В новосибирском консультационном центре для мобилизованных рассмотрели больше тысячи вопросов

16:35

В шести райцентрах Новосибирской области в ближайшие два года построят новые системы водоснабжения по нацпроекту

15:42

В Красноярском крае завершено расследование дела о массовой гибели пчёл

15:38

Замначальника красноярской полиции задержали по подозрению во взяточничестве