По итогам сентября 2022 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров. Фото Михаила Перикова

1Андрей Панфёров объяснил молодой возраст первых мобилизованных в Новосибирской области

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров рассказал «Континенту Сибирь» о том, как идет частичная мобилизация в Новосибирской области.

Фото Михаила Перикова

2Александр Карелин прокомментировал историю с недомобилизованным новосибирским музыкантом

Упоминание некоего призванного на фронт новосибирского музыканта в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» вызвало ажиотаж в медиа Новосибирска, нервическое внимание к театру оперы и балета, и недоумение в самом НОВАТе. Прояснить ситуацию дважды помог Александр Карелин.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

3Кого могут мобилизовать в первую очередь?

Сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте Кремля. «Континент Сибирь» собрал информацию о том, кто подлежит частичной мобилизации, а кто нет.

Андрей Травников

4Андрей Травников даст отсрочку от мобилизации сотрудникам важных новосибирских предприятий

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвёл первые итоги частичной мобилизации в регионе на оперативном совещании 26 сентября. Он поручил минимизировать число ошибок в рамках проведения соответствующих мероприятий, а также принять меры по отсрочке от призыва сотрудников ключевых предприятий региона и уникальных специалистов.

Фото: yandex.ru/maps

5В Новосибирске попытались поджечь военкомат

В Новосибирске была попытка поджога военкомата. Правоохранители задержали подозреваемого.

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