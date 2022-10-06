В Новосибирской области предотвратили поставку наркотиков в три сибирских региона

В Новосибирске задержан организатор поставок наркотиков через интернет-магазин. Он планировал распространять сильнодействующее вещество в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.

Преступление пресекли сотрудники управлений ФСБ России по Новосибирской и Томской областям.

Задержанный в Новосибирске злоумышленник – безработный житель Томска 1974 года рождения, сообщили в УФСБ РФ по Новосибирской области 6 октября.

«Наркодилер задержан при попытке изъятия свыше 1,9 кг наркотического средства Альфа-PVP из лесного схрона. Партия стоимостью 4,5 млн рублей, содержащая свыше пяти тысяч доз сильнодействующего синтетического наркотика, планировалась для распространения в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В сентябре также сообщалось о том, что в Новосибирской области за попытку сбыта наркотиков пойдёт под суд 19-летняя девушка.