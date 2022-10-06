В Новосибирске отказались от возмутивших горожан киосков в переходе метро

Новосибирцы пожаловались на установку киосков в переходе метро «Площадь Ленина» — конструкции закроют собой расположенную не стене экспозицию с портретами героев России. 6 октября в мэрии города сообщили, что торговые точки там размещать не будут, а появившиеся было каркасы ларьков демонтированы.

Работы по установке киосков в переходе метро «Площадь Ленина», загораживающих портреты героев России, прекращены, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска в четверг.

В муниципалитете привели комментарий начальника Новосибирского метрополитена Аркадия Чмыхайло.

«К сожалению, некоторые мои подчинённые формально отнеслись к исполнению своих обязанностей. По моему поручению работы по установке киосков в пешеходном переходе прекращены. В данный момент неуместные конструкции демонтируют. Сегодня всё приведут к первоначальному виду. Портретная экспозиция на стене пешеходного перехода будет обновлена — такое поручение было дано ранее», — говорится в сообщении главы новосибирской подземки.

Ранее новосибирцы пожаловались на установку киосков в соцсетях. На выложенных в сети фото — каркасы торговых помещений, за которыми расположены снимки с историями удостоившихся почётного звания военнослужащих.

«В коридоре устанавливают очередные будки с ширпотребом, наплевательски относясь к памяти о героях. Эти никому ненужные киоски закрывают память о героях России и занимают место в коридоре», — написал новосибирец в паблик «АСТ-54» «ВКонтакте».

Напомним, что ранее в Новосибирске разгорелся скандал с демонтажем стелы, посвящённой победе в Великой Отечественной войне. В сентябре по факту сноса объекта с территории вблизи ТРЦ «Ройял Парк», где запланировано строительство гостиницы, было возбуждено уголовное дело. Предполагалось, что монумент после его реконструкции установят возле госпиталя ветеранов войн в Заельцовском районе. Однако после того, как ситуация попала в поле зрения правоохранителей, было решено вернуть памятник на прежнее место. При этом глава СКР Александр Бастрыкин выразил недовольство ходом расследования уголовного дела.