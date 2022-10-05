Неизвестные в Омской области собирают деньги «на нужды мобилизованных»

После сообщений главы Омской области Александра Буркова о нехватке бюджетных средств на единовременные выплаты мобилизованным в регионе появились мошенники, которые просят предпринимателей перевести деньги якобы на нужды призывников.

О лицах, которые звонят предпринимателям с просьбой о переводе средств под видом сборов для мобилизованных граждан, предупредили в управлении Роспотребнадзора по Омской области.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники обращаются к адресатам от лица управления.

«Обращаем ваше внимание, что управление Роспотребнадзора по Омской области, являясь территориальным органом федерального органа исполнительной власти, не занимается сбором денежных средств с граждан в целях оказания какой-либо помощи», — заверили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

В управлении рекомендовали заявлять о фактах мошеннических действий в правоохранительные органы.

Напомним, что накануне губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о трудностях с выделением средств на единовременные выплаты мобилизованным. По словам главы региона, проблема связана с дефицитом бюджета.

Ранее также сообщалось о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о сборе средств на дополнительные вещи для быта мобилизованных, в том числе спальных мешков, пенок-ковриков, сидений и резиновых сапог.