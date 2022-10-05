Новый ЛДС в Новосибирске отдали под охрану сотрудникам МЧС

На площадке достраиваемой в Новосибирске ледовой арены организовано дежурство сотрудников МЧС. Как объяснили в областном правительстве, мера принята для исключения рисков чрезвычайных ситуаций.

Спасатели буду дежурить на объекте со спецтехникой, рассказали в правительстве Новосибирской области 5 октября.

«Техника и специалисты МЧС на постоянной основе будут вести дежурство до ввода объекта в эксплуатацию во избежание внештатных ситуаций», — говорится в сообщении.

По данным региональных властей, сейчас в здании запущено отопление, все системы проверены и исправно работают. В ближайшее время планируется проведение внутренних работ. Это установка кресел, монтаж мультимедийного оборудования и осветительных приборов, а также отделка помещений, в том числе санузлов.

Помимо этого, завершается благоустройство территории ЛДС. Рабочие обустраивают кровлю стилобата, укладывают второй слой асфальта и высаживают деревья.

Напомним, накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что сроки сдачи нового ЛДС в Новосибирске затягиваются из-за ошибок в проектной документации, проведения непредусмотренных проектом работ и нарушения логистики поставок стройматериалов. Перенесён и ввод парка на территории ледовой арены – как на днях отметил мэр областного центра Анатолий Локоть, объект, который ранее был запланирован к сдаче летом 2022 года, будет готов к зиме.