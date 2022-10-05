Губернатор Андрей Травников, первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров и сенатор Российской Федерации Александр Карелин приняли участие в торжестве, посвящённом празднованию профессионального праздника «День учителя», которое прошло в правительстве региона.

Сегодня, 5 октября, во Всемирный День учителя, в правительстве Новосибирской области наградили лучших педагогов. Глава региона поблагодарил как действующих педагогов и наставников, так и ветеранов отрасли за их благородный и сложный труд.

«Учителя сопровождают человека всю его сознательную жизнь – в детстве, и потом, когда мы ведём в школу сперва своих детей, а потом и внуков. Сложно переоценить общественную значимость вашей профессии», — сказал Андрей Травников, обращаясь к педагогам.

Также губернатор выразил надежду, что всё большее число выпускников педагогических факультетов в будущем пойдут работать по профессии.

«Мы вышли на очень хороший уровень закрепления в профессии выпускников наших педагогических вузов и колледжей – 87%. Наша задача – побольше привлекать в профессию выпускников», – отметил губернатор.

Напомним, 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. В рамках празднования Дня учителя Андрей Травников вручил свидетельства победителям федерального конкурса на присуждение премий лучшим новосибирским учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году. Премии в размере от 25 до 100 тыс. рублей удостоились 60 педагогических работников региона.