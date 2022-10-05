Органы соцзащиты в Новосибирской области составят «социальные паспорта» семей мобилизованных граждан. Работа проводится на предмет оказания всех предусмотренных законодательством мер социальной поддержки. Также члены семей военнослужащих могут самостоятельно обратиться в органы соцзащиты в заявительном порядке.

Об усилении поддержки семей мобилизованных граждан 5 октября рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов во время пресс-тура в консультационный центр, открытый на площадке Новосибирского высшего военного командного училища.

«Отдельное направление, которое контролируется правительством Новосибирской области, – работа с семьями, близкими мобилизованных граждан. Здесь основная задача, поставленная губернатором органам соцзащиты – составить «социальный паспорт» каждой семьи. Проводятся подворовые обходы, даны поручения органам соцзащиты и органам образования. Мы должны понимать состояние каждой семьи мобилизованного гражданина: какие есть потребности, есть ли на иждивении дети, какого возраста, какими мерами поддержки они пользуются, есть ли опекаемые граждане, есть ли проблемы по сопровождению кредитов. Эта работа будет вестись в постоянном режиме. Вопрос сопровождения семей является одним из основных», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

Также заместитель губернатора обратил внимание, что каждая семья может обратиться в органы соцзащиты самостоятельно за помощью в решении тех или иных проблем.