Сегодняшняя внешнеэкономическая ситуация подталкивает и государство, и бизнес к пути технологической независимости. Поиск рационализаторских идей, которые помогут к этому прийти, переместился на первые строки списка обязательных задач. Компания «Норникель», министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Новосибирской области организовывают площадку для встречи изобретателей и инвесторов. Международный форум инноваторов IN’HUB–2022 пройдёт с 6 по 8 октября в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Форум проводится при поддержке Международной федерации ассоциации изобретателей IFIA (International Federation of Inventors’ Association), Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской федерации, юридической фирмы в области интеллектуальной собственности «Городисский и партнеры».

Как заявляют организаторы форума, IN’HUB не является конкурентом или аналогом недавно прошедшего Технопрома. Идея в том, чтобы переместить фокус внимания с крупных инновационных компаний на самих изобретателей, которые могут как иметь уже запатентованные разработки, так и быть талантливыми любителями, способными увидеть технологические процессы под другим углом. Главная цель проекта — определить наиболее перспективные разработки для их применения в реальном секторе экономики России.

Событие посетят российские инноваторы и делегации из стран Азии, Африки и Южной Америки, которые вопреки санкциям против России интересуются местными инновациями и готовы внедрять этот опыт в промышленность своих государств. Гостем форума может стать любой желающий, для этого достаточно пройти регистрацию на сайте. За три дня гости и участники смогут посетить интерактивные лекции и мастер-классы, посвященные изобретательству, и узнать больше о новаторских проектах этого года. Среди них можно найти самые необыкновенные идеи: от космического аппарата для доставки полезного груза на космическое тело с малым гравитационным полем до куртки с генератором электроэнергии.

Все концепты выставки участвуют в Конкурсе изобретательских проектов, подведение его итогов станет важной частью форума. В качестве операторов конкурса выступили научно-техническая ассоциация «Технопол-Москва» и «Центр реализации стратегически значимых социально-экономических и экологических проектов «Территория устойчивого развития». Приём заявок проходил с апреля по сентябрь и привлёк внимание русских и зарубежных инноваторов. Подробностями поделился Юрий Михайличенко, член оргкомитета форума IN’HUB, член правления «Технопол-Москва»: «Мы не стали вводить никаких ограничений, то есть рассказать о своей работе может и изобретатель с опытом реализованных проектов, и простой «гаражник»-любитель. Как итог, за весь период было принято более 1000 заявок, из которых очно будут представлены порядка 200. Больше всего идей коснулось развития сферы IT-технологий, машиностроения и металлургии, а также медицины и экологии».

Отбором участников выставки занималось международное жюри, в состав которого вошли эксперты в области инновационных технологий из разных городов и стран: представители Ростеха, Всемирного салона «Inventions Geneva», фонда «Технопарк Академгородка», общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и научные деятели. На форуме эксперты вручат участникам золотые, серебряные и бронзовые медали. Определить достойных поможет европейская система оценки изобретений, о ней рассказал Вадим Гусев, член оргкомитета форума IN’HUB, генеральный директор «Технопол-Москва»: «Принцип был взят из опыта проведения технологических выставок в Женеве, Париже или Брюсселе. Комиссия обращала внимание, например, на новизну проекта, на его способность к реализации и коммерциализации. Медаль станет своеобразным гарантом качества проекта, инноватор получит не только признание комиссии, но и отличительный знак, который сыграет не последнюю роль в том, чтобы инвестор или промышленник поверили в идею и запустили её в работу».

Салон изобретений планируется проводить раз в два года в разных городах страны, чтобы стимулировать интерес к инноваторской деятельности. Для первого в истории IN’HUB форума инноваций Новосибирск был выбран неслучайно. По словам Вадима Гусева, при планировании оргкомитет форума хотел уйти от стандартного подхода к организации мероприятий, где предпочтение отдаётся Москве. Понимая, что изобретатели живут и работают в самых разных регионах и городах страны, было важно определить географический центр, в котором будет удобно собраться всем и который способен презентовать инновационный потенциал страны. Новосибирск, известный темпами своего развития инфраструктуры и мощной научной базой в лице Сибирского отделения Российской академии наук, стал отличным кандидатом.

Впрочем, конкурсная программа и салон изобретений — это лишь часть проекта IN’HUB. После проведения выставки организаторы запустят онлайн-платформу на сайте проекта, на которой изобретатели смогут публиковать собственные разработки, предприниматели рассказывать о нуждах своего бизнеса, а инвесторы предлагать помощь в реализации. Платформа будет представлять собой своеобразный портал идей, или маркетплейс, постоянно пополняющийся проектами российских и международных изобретателей. В дальнейшем это поможет поддерживать связь «автор – покупатель» между инноваторами и бизнесом. Создатели IN’HUB регулярно общаются с представителями бизнеса и инвесторами, привлекают новые лица и помогают каждому лучше сориентироваться в проекте.

Поддержать изобретателей также призвана площадка с онлайн-курсами и встречами с инвесторами и экспертами. По мере развития проекта здесь будут появляться новые материалы, которые помогут энтузиастам узнать о важных моментах работы инноватора, например, как вывести идею на рынок, позаботиться о защите интеллектуальных прав или зарегистрировать интеллектуальную собственность.