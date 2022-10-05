В 2022 году ведется работа по созданию шести объектов водоснабжения в р.п. Маслянино, с. Венгерово, р.п. Ордынское, р.п. Коченево, г. Татарске, с. Усть-Тарка Новосибирской области в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Выполнение работ на объектах в г. Татарске, с. Усть-Тарка и с. Венгерово проконтролировал 5 октября министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

«В этом году мы строим объекты водоснабжения в шести районных центрах, чтобы повысить качество питьевой воды для жителей. Проекты включают бурение скважин с большим дебитом, установку современных систем водоподготовки с автоматизированными комплексами управления. Благодаря нацпроекту мы делаем большой шаг вперед в развитии системы водоснабжения», – прокомментировал Денис Архипов.

Напомним, в 2021 году в с. Усть-Тарка началось строительство системы водоочистки — двух скважин и станции водоподготовки для подачи очищенной воды в водопроводную сеть села. Работы на объекте находятся в завершающей стадии. В с. Венгерово ведется строительство трех водозаборных скважин, водопровода, насосно-фильтровальной станции и резервуар-накопителя чистой воды. Здесь объекты также находятся в высокой степени готовности.

В г. Татарске строительство комплекса объектов системы водоснабжения началось в апреле 2022 года и должно завершится в 2024 году. Здесь самый масштабный объем работы — в проект входят строительство пяти глубоководных скважин и 12 км водопровода.