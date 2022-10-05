В Красноярском крае завершено расследование дела о массовой гибели пчёл

Уголовное дело о массовой гибели пчёл в Боготольском районе Красноярского края передано в суд, сообщили в прокуратуре региона. Тысячи насекомых по неизвестным на тот момент причинам были уничтожены в июле прошлого года.

По уголовному делу обвиняется директор сельхозпредприятия в Красноярском крае, сообщили в прокуратуре региона 5 октября. Ему вменили ст. 168 УК РФ — уничтожение имущества по неосторожности.

Уголовное дело было возбуждено по требованию прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2021 года обвиняемый не оповестил жителей о предстоящем распылении агрохимикатов на полях Боготольского района. В результате от отравления погибли 435 пчелиных семей, ещё 70 были частично уничтожены.

Ущерб был нанесён 26 пчеловодам, его сумма превысила 16,5 млн руб. На сумму более 16 млн руб. на имущество организации обвиняемого наложен арест.

«Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка в городе Боготоле и Боготольском районе для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В надзорном ведомстве также предложили внести в законодательство изменения, предполагающие дополнительное уведомление о предстоящих обработках полей пестицидами и агрохимикатами.

Как сообщалось, в каждой из погибших в Боготольском районе Красноярского края пчелиных семьях содержалось в среднем по 100 тыс. пчёл.