Замначальника красноярской полиции задержали по подозрению во взяточничестве

Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю задержан правоохранителями. Его подозревают в должностном преступлении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, заместитель начальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю Михаил Привалихин задержан ФСБ по подозрению в получении взятки.

«Сегодня утром по подозрению в должностном преступлении задержан замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Красноярскому краю Михаил Привалихин, он в настоящее время находится на допросе», — указано в сообщении.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники, у Привалихина дома проводятся обыски, на допросе также находится его супруга. Сообщается, что замначальника краевой полиции был якобы задержан после того, как ему была передана сумма в 1,5 млн рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Красноярском крае правоохранители завершили расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении группы экс-полицейских. Фигурантами дела стали 15 сотрудников территориальных подразделений регионального ГУ МВД России.