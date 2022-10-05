Совфед поддержал кандидатуру Бучмана на пост прокурора Новосибирской области

Комитеты Совета Федерации поддержали кандидатуру прокурора Амурской области Александра Бучмана на должность главы ведомства в Новосибирской области.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации Федерального собрания РФ. Согласно сообщению, профильные комитеты Совфеда рассмотрели кандидатуру на совместном заседании.

Так, в рамках заседания комитетами по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, а также по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера были обсуждены кандидатуры на должности военного прокурора Западного военного округа, прокуроров Чукотского автономного округа, Новосибирской области, Республики Мордовия и Ставропольского края.

«Все кандидатуры были поддержаны. Соответствующие заключения направлены председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования президента Российской Федерации о результатах проведенных консультаций», — указано в сообщении.

Напомним, о том, что федеральные власти будут рассматривать кандидатуру Александра Бучмана на должность прокурора Новосибирской области, стало известно в конце сентября текущего года. Кандидатура была предложена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В настоящее время Александр Бучман занимает пост прокурора Амурской области. О его возможном назначении на должность главы ведомства в Новосибирской области сообщалось в отдельных телеграм-каналах еще в июле.

Стоит отметить, что ранее прокурором Новосибирской области являлся Яков Хорошев. Он ушел с должности в августе текущего года, проработав на посту с 2019 года.