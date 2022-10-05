За три месяца сибиряки оплатили через SberPay 1,2 миллионов покупок

Жители Сибири за третий квартал 2022-го года оплатили более 1,2 миллионов покупок через терминалы SberPay на общую сумму в 1,3 млрд рублей. Наиболее востребован SberPay оказался среди жителей Красноярского края – с июля по сентябрь жители региона оплатили таким образом 438 тысяч покупок. В Новосибирске число таких покупок составляет около 300 тысяч.

SberPay сегодня – сервис, дающий клиентам Сбера возможность онлайн-оплаты в интернет-магазинах без ввода данных карты и СМС-подтверждения. При этом данные остаются внутри банка, что обеспечивает полную безопасность средств. Сегодня данный способ оплаты доступен при оплате проезда в транспорте, пополнения транспортных карт, оплаты ЖКХ и туристических поездок. Кроме того, через SberPay можно оплачивать покупку фильмов в онлайн-кинотеатрах и доставку продуктов. К примеру, в Томской области возобновили оплату онлайн-заказов приложения доставки «Ярче» и «Хороший Выбор». Летом 2022 года в семейство SberPay также вошли сервис бесконтактной оплаты телефоном, который теперь называется «SberPay оплата по QR», и биометрическая система «Оплата одним взглядом».

«SberPay – это инновационный способ оплаты, и он становится популярнее у клиентов. Он делает процесс оплаты на сайте гораздо проще и комфортнее для клиента, ведь доступен каждому пользователю «СберБанк Онлайн» и не требует дополнительных приложений, – говорит председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. – Кроме того, SberPay не передает денежные средства другим участникам расчетов, гарантируя безопасность и скорость покупки».