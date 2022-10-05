В Новосибирске начали сборку стелы «Город трудовой доблести». Памятный объект будет установлен в центре площади Калинина прямо над сводом станции метрополитена. Примечательными элементами стелы станут LED-экраны с изображениями на тему трудового подвига новосибирцев.

В центре площади Калинина в Новосибирске 4 октября приступили к установке памятной стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл 4 октября выездное совещание на месте монтажа гигантского металлического клинка и рассказал подробности о том, как будет выглядеть всё пространство вокруг будущей стелы.

«Сегодня мы все – свидетели ключевого события. Начинается монтаж стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести». Весь комплект металлоконструкций уже на месте. Их изготовили несколько предприятий. Прежде всего, это наши, новосибирские заводы. Также часть конструкций привезли с московских. Это был очень тревожный момент – нужно было успеть доставить всё вовремя. Но все участники выполнили свои обязательства вовремя. И теперь конструкция стелы будет собрана в вертикальном виде», – рассказал Анатолий Локоть.

Отметим, что к сегодняшнему дню подрядчики уже подготовили фундамент под стелу. На месте монтажа памятника ведутся работы по устройству ливневой канализации и восстановлению вентиляционных выпусков: прямо под будущей стелой находится свод станции метрополитена «Заельцовская». Продолжаются и работы по изготовлению систем наружного видеонаблюдения, устройство сетей связи и электроснабжения. Также вокруг будущей стелы поменяют все столбы освещения.

Несмотря на масштаб объекта, строителям в процессе сборки стелы предстоит провести достаточно тонкие работы, требующие особой аккуратности – отметил директор МП «МетроМиР» Александр Мысик. Кроме того, он рассказал подробности о материалах, из которых будет изготовлена стела, и что будут показывать с экранов, которыми её украсят.

«Работа сейчас предстоит ручная, тонкая. Все швы стыковки металла и стекла должны быть ровными и аккуратными – не более 1.5-2 мм. Чтобы визуально хорошо смотрелось… Стела будет представлять из себя конструкцию, облицованную нержавеющими металлическими пластинами с гравировкой. Плюс с двух сторон будут стеклянные поверхности, которые в темное время суток будут изнутри подсвечиваться, – объяснил Александр Мысик. – То есть стела будет выполнена в виде клинка со стилизованным под эфес круглым основанием снизу. На нём установят LED-экраны, с которых для новосибирцев будут демонстрировать архивные кадры, символизирующие трудовые успехи города Новосибирска во время и после Великой Отечественной войны».

Принятия особых мер, по словам директора МП «МетроМиР», от строителей потребовал тот факт, что стела будет создавать дополнительное давление в 20 тонн на расположенный прямо под ней свод станции метрополитена. Поэтому было решено заменить часть грунта в центре площади Калинина на пеноплекс, который снимет лишнюю нагрузку на станцию.

Вертикальную установку стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» городские власти вместе с подрядчиками планируют завершить уже к 20 октября. После этого строители примутся за благоустроительные работы на внутреннем кольце площади Калинина. По окружности так называемого «эфеса» обустроят газоны. Специалисты поработают с рулонным газоном так, чтобы он смог сохраниться во время зимы, а весной зазеленел и украсил всю территорию вблизи стелы. А ближе к снованию памятника подрядчики будут укладывать плитку – эта работа начнется параллельно с монтажом стелы.

Помимо этого, тротуарной плиткой оформят расположенные рядом трамвайные пути, где ранее уже заменили старые рельсы на новые.

Официальное открытие стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести», по плану, должно состояться 3 ноября, накануне Дня народного единства – этот праздник, напомним, отмечается в России 4 ноября. В торжественном открытии стелы смогут принять участие новосибирцы – для них сделают временный доступ к самому центру площади. При этом постоянного пешеходного перехода к объекту через площадь не планируется.

«Пешеходного доступа к стеле не предусмотрено, поскольку она имеет гигантские размеры – 31 метр в высоту, а навесные экраны на конструкции предполагают изображение, которое вблизи смотреть невозможно. Все будет сделано так, чтобы стела выигрышно смотрелась именно с определенного расстояния», — уточнил Анатолий Локоть.

В следующем году городские власти планируют продолжить благоустройство так называемого «большого кольца» площади Калинина. В соответствие с дизайн-проектом, разработанным специалистами мэрии, уже составлена соответствующая проектно-сметная документация, в которую включены в том числе работы по замене тротуаров. Участие в благоустройстве площади Калинина примет примыкающий к ней Новосибирский приборостроительный завод. Мэрия города уже провела переговоры с руководством завода о том, чтобы предприятие занялось благоустройством своего сектора.