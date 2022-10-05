В Новосибирске прошла самая масштабная конференция по маркетингу

5 октября в Новосибирске на площадке киноконцертного комплекса имени Владимира Маяковского прошла крупнейшая конференция по маркетингу. На нее зарегистрировалось более 2000 участников, что стало рекордом для такого рода событий. Организатором мероприятия выступил комитет по маркетингу, рекламе и PR Новосибирского областного отделения “ОПОРЫ РОССИИ”.

Напомним, что комитет по маркетингу, рекламе и PR является одним из самых молодых в составе Новосибирского областного отделения “ОПОРЫ РОССИИ”. Значительный импульс его развитию в 2022 году придала его новый руководитель — Мария Гаранина. Деловому сообществу она известна как руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока компании NIELSEN IQ и директор по маркетингу сети кафе-кондитерских «Куликовский» в Новосибирске.

Под руководством Марии Гараниной комитет взял курс на активное развитие. 6 июля при поддержке Новосибирского областного отделения “ОПОРЫ РОССИИ” комитет проводил бесплатную конференцию для предпринимателей малого и среднего бизнеса на площадке центра «Мой бизнес». Мероприятие вызвало значительный интерес еще до старта — список зарегистрированных участников перешел за границу в 700 человек, а сама конференция получила статус “международной”. В рамках мероприятия выступило сразу 9 профильных спикеров – экспертов в области маркетинга, каждый из которых обладал большим портфолио реализованных кейсов по всей России.

Опираясь на положительный результат, организаторы нацелились на еще более высокую планку, запланировав на 5 октября конференцию «Маркетинг 2.0». Число зарегистрированных участников превысило 2000, а на самой конференции в режиме нон-стоп выступило 24 спикера. Также была организована онлайн-трансляция.



Одним из хедлайнеров мероприятия стал известный ресторатор Денис Иванов. В своем выступлении он поделился ключевыми вехами в развитии своего бизнеса, рассказал о своем личном пути и о том, какие качества помогли ему добиться успеха.

Другим ресторатором, который вызвал интерес аудитории, стала Яна Фомина – основательница новосибирской кулинарной школы «Кухня за кулисами», итальянской траттории «Тесту Место», гастробара Poke Top, участница реалити-шоу «Адский шеф» на канале «Пятница». В своем выступлении Яна Фомина рассказала о том, что нужно для формировании личного бренда, в какие суммы это может обходиться, какими простыми бесплатными способами можно продвигать себя и свой бизнес, а также как в этом могут помочь «стукачи» – таким термином спикер назвала пиар-специалистов, которые способствуют увеличению интереса к той или иной персоне.

Другим ярким спикером конференции стал Александр Долгов. Он является основателем федеральных сетей Laser Love и Cheburek.me, владельцем маркетингового агентства 20х80. Совсем недавно Александр Долгов анонсировал свой новый амбициозный проект федеральной сети кофеен. В своем выступлении предприниматель поделился своим опытом и указал на многочисленные возможности с точки зрения продвижения, о которых предприниматели знают, но почему-то не пользуются. Например, создание ажиотажа перед запуском проекта. Александр Долгов привел пример недавнего открытия корейского стритфуда «Чик О Рико».

Еще одним ярким и харизматичным спикером конференции стал Янис Кайшев – сопредседатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель мужского клуба «ОПОРА», владелец сети парикмахерских «Папа дома», основатель производителя постельного белья «Хотеть касаться» и студии индивидуального пошива «Фатерсон». В своем выступлении Янис Кайшев емко и содержательно рассказал о том, как идеология, заложенная в его бизнесе, позволяет ему эффективно транслировать свои ценности аудитории и достигать необходимых целей.

Актуальным и интересным стало выступление генерального директора компании «Фермер-Центр франчайзинг» Ильи Сухарева. Рынок продуктового ритейла с позиций обывателя кажется простым и понятным, но есть много разных интересных нюансов, которые оказываются за кадром. Илья Сухарев рассказал о том, как и по каким принципам работают ритейлеры. На простом примере с закупками консервированной кукурузы для торговой сети спикер показал мотивацию сотрудника ритейлера, производителя, конкурента, а также продемонстрировал несколько сценариев возможного взаимодействия. Это особенно интересно в текущих условиях рынка и ухода ряда брендов. В заключении своей презентации спикер сделал вывод о том, как изменяются сами форматы торговли.

Рассказать подробно о выступлении каждого из спикеров не представляется возможным, однако стоит отметить, что их разнообразие можно считать одним из важных преимуществ конференции «Маркетинг 2.0». С одной стороны, участники могли послушать широко известных предпринимателей и их жизненный путь, получая многочисленные инсайты и вдохновение, с другой стороны – на конференции было очень много маркетологов-практиков, которые делали упор на конкретных инструментах. Это прежде всего касается членов комитета по маркетингу, рекламе и PR Новосибирского областного отделения “ОПОРЫ РОССИИ”, которые делились своей экспертизой с участниками. Например, основатель компании ITConstruct Роман Петров рассказал о том, как настроить на сайте лид-магнит, владелец компании «Бизнес-Партнер» Александр Быков – о настраивании воронок продаж, основатель PRIDE COMMUNITY, организатор самого масштабного нетворкинга в Сибири Никита Савельев – о построении сообществ.

Более того, поговорить со спикерами тет-а-тет и задать интересующие вопросы участники конференции могли на вечернем мероприятии в гастробаре Poke Top.

В свою очередь организаторы «Маркетинга 2.0» не планируют останавливаться на достигнутом, планируя и дальше проводить масштабные мероприятия, приглашая полезных и интересных спикеров.