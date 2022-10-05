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15 экс-полицейских пойдут под суд за взятки с нарушителей ПДД в Сибири
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Стоимость строительства семи поликлиник в Новосибирске выросла до 19,5 млрд рублей
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В МЧС объяснили отмену проверки сирен в Новосибирске
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CEO HR-агентства HuntX, консультант в области подбора и адаптации персонала
Руководитель юридического сервиса для малого бизнеса 1U
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