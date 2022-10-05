15 экс-полицейских пойдут под суд за взятки с нарушителей ПДД в Сибири

В Красноярском крае бывшие сотрудники полиции предстанут перед судом по делу о взяточничестве. Фигурантов дела обвинили в получении взяток за обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств, двигающихся с нарушением ПДД.

В Красноярском крае правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы, состоящей из 15 сотрудников территориальных подразделений регионального ГУ МВД России.

В зависимости от роли фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере, совершенные организованной группой), сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, в период с марта 2019 по март 2020 года фигуранты дела за взятки оказывали содействие физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц, которые осуществляли деятельность по перевозке грузов.

Отмечается, что обвиняемые получали незаконное вознаграждение за обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств, двигающихся с нарушением ПДД, непривлечение к административной ответственности, а также за прекращение производства по делам об административных правонарушениях. Общая сумма взяток составила более 1,3 млн рублей.

«Установлено более 100 фактов передачи взяток в виде денег от трех руководителей коммерческих организации, четырех индивидуальных предпринимателей и одного физического лица. Объем материалов уголовного дела составил 199 томов, обвинительное заключение по уголовному делу составило 15 450 листов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в ходе расследования дела с 8 фигурантами были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Материалы уголовных дел в отношении них уже рассматриваются в суде. Уголовное дело в отношении остальных бывших полицейских вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю. Отмечается, что в ходе предварительного следствия правоохранители выявили и иные преступления, совершенные как участниками организованной группы, так и другими сотрудниками территориальных подразделений ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, в середине сентября в Красноярске правоохранители возбудили уголовное дело против сотрудницы УФНС по Красноярскому краю и экс-полицейского. Их подозревают в помощи руководителю двух компаний за взятку.