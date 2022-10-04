В МЧС объяснили отмену проверки сирен в Новосибирске

Запланированная на 5 октября проверка систем оповещения населения в Новосибирске не состоится, сообщили городские власти во вторник. Как рассказали в областном управлении МЧС, в октябре текущего года ведомство рекомендовало не проводить подобных мероприятий.

Проверить системы оповещения в городе планировалось в среду утром. В мэрии Новосибирска предупредили, что по громкой связи будет передаваться сигнал «Техническая проверка» и просили не беспокоиться.

Однако позже в муниципалитете объявили, что мероприятие отменено.

«По информации МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска», комплексная тренировка по оповещению населения с включением электросирен, системы громкоговорящей связи и замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов 5 октября проводиться не будет», — говорится в сообщении.

Как прокомментировали эту информацию в ГУ МЧС по Новосибирской области, в октябре 2022 года ведомство рекомендовало не включать сирены на территории региона.

«Проверку систем оповещения проводят органы местного самоуправления. В октябре мы не рекомендовали им включения сирен и громкоговорителей», — сообщили «Континенту Сибирь» в ведомстве.

С чем связана такая рекомендация, в управлении не уточнили.

Напомним, что о проведении проверок систем оповещении в Новосибирске в этом году объявляли в конце февраля и середине июля.