Три сибирских региона стали антилидерами по загрязнению водоёмов в стране

Новосибирская и Омская области, а также Красноярский край вошли в десятку субъектов РФ, где зафиксировано максимальное количество случаев загрязнения водоёмов. При этом в первых двух регионах произошло больше соответствующих экологических нарушений, чем в Москве.

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza посчитала случаи загрязнения водоёмов в России в первом полугодии 2022 года. На основе данных Росгидромета компания составила соответствующий антирейтинг регионов.

Десятку субъектов РФ по количеству таких случаев возглавила Свердловская область, где в первом полугодии 2022 года зафиксировано 25% от общего числа инцидентов. В тройку лидеров также вошли Московская (9,4%) и Мурманская (8,8%) области. За ними следуют Новосибирская и Омская области (по 4,2%), Москва (4,1%) Ханты-Мансийский (3,9%) и Ямало-Ненецкий (3,8%) автономные округа, а также Челябинская область (3,7%). Замкнул «топ» Красноярский край с показателем 3%.

Отмечается, что с января по июнь 2022 года число случаев экстремально высокого загрязнения водоёмов в России сократилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество менее серьёзных инцидентов, связанных с нанесением экологического вреда рекам и озёрам, выросло на 15%.

Всего в первом полугодии текущего года в России было зафиксировано более 1 200 высоких и экстремально высоких загрязнений пресноводных объектов, что на 3% больше, чем годом ранее.

Напомним, что Красноярский край, по данным FinExpertiza, также стал «лидером» по количеству случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в стране в первом полугодии 2021 года.