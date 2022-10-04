В Красноярском крае полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении риэлтора. Женщину обвиняют в фиктивной продаже жилья на сумму свыше 13,5 млн рублей.

В Красноярском крае местный риэлтор предстанет перед судом по уголовному делу о мошенничестве. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю, от действий обвиняемой пострадали 14 жителей из Канска, Канского района и других близлежащих районов края.

По данным правоохранителей, под предлогом оказания риэлторских услуг женщина использовала сведения о недвижимости, находившейся в собственности граждан и в муниципальном ведении. Риэлтор предлагала покупателям приобрести жилье по заниженной цене, которая устраивала потерпевших, в связи с чем они шли на сделку.

«Однако фигурантка оформляла с ними поддельные договоры купли-продажи, а полученными суммами оплаты распоряжалась на свое усмотрение», — отметили в пресс-службе ведомства.

В результате обвиняемая в период с ноября 2019 по ноябрь прошлого года завладела денежными средствами обманутых клиентов на общую сумму свыше 13,5 млн рублей. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159 (Мошенничество) и ч. 3 ст. 159.3 (Мошенничество с использованием электронных средств платежа) УК РФ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейскими произведены обыски и выемки документов, проведены почерковедческие экспертизы и собрана свидетельская база показаний. В отношении фигурантки дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела окончено.

Напомним, в конце сентября в Красноярском крае суд приговорил к условному сроку гендиректора фирмы по делу о мошенничестве. Глава компании похитил более 5 млн рублей средств, принадлежащих ООО «Аэропорт «Норильск».