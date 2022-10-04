«Основные бытовые условия для мобилизованных созданы» — губернатор Новосибирской области

Глава Новосибирской области Андрей Травников заявил о завершении укомплектования пункта сбора мобилизованных в Новосибирске средствами первой необходимости. Для приобретения дополнительных бытовых принадлежностей для военнослужащих региональные власти объявили сбор средств.

Основные условия для «проживания, питания, помывки и полевого досуга» мобилизованных в центре формирования и слаживания боевых подразделений на территории Новосибирского высшего командного военного училища созданы, заявил 4 октября губернатор региона Андрей Травников.

«В целом, все организовано – бойцы попросили баню, прямо в палаточном городке. Сегодня помывка организована на базе воинской части – но мужики попросили – «Хотим свою баню!» – в ближайшие дни мобильная баня там будет развернута, мы это поможем сделать. Такие простые, житейские вопросы – мы помогаем их решать», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

В числе решённых бытовых вопросов, о которых сообщает Андрей Травников, – обеспечение бойцов обмундированием, в том числе зимним. Тем, кому не хватило формы своего размера, заказали новые комплекты – по словам губернатора, одежду привезут уже в ближайшие дни.

Кроме того, на базе ДК «Звезда» в Советском районе в понедельник открылся консультационный центр, где мобилизованные могут получить информацию по юридическим вопросам. Планируется, что эта структура будет работать также на выездной основе.

В то же время, для приобретения бытовых принадлежностей, которые не относятся к средствам первой необходимости, в регионе объявлен сбор средств. О нём Андрей Травников сообщал накануне вечером в своём Telegram.

«Требуются для солдатского быта и такие дополнительные вещи, как спальный мешок, пенка-коврик или сиденье, резиновые сапоги. Они не входят в штатные нормы, но востребованы, – такая помощь требуется. Простые солдатские «ништяки», как говорят бойцы, они нужны, конечно же, помощь приветствуется, ведём сбор средств на приобретение таких вещей, выделяем средства из резервного фонда правительства – будем стараться обеспечить наших бойцов всем, что они запросят», — отметил Андрей Травников, подчеркнув, что штатное обмундирование бойцов находится в ведении Минобороны РФ.

Андрей Травников сообщил, что средства для помощи мобилизованным и тем, кто уже находится на передовой, можно направить на счёт Фонда поддержки социальных инициатив. По словам губернатора, расходование поступивших денег жёстко контролируется.

Напомним, что глава Новосибирской области отчитался о своей поездке в пункт сбора мобилизованных сибиряков на базе военного училища 1 октября. Он, в частности, заявлял: «Основное снабжение обмундированием и снаряжением будет проводить Министерство обороны, но тем не менее вещи, которые помогут улучшить быт, в том числе и в полевых условиях, например, коврики, сидения, спальники, утепленные резиновые сапоги, перчатки и прочие вещи, Новосибирская область закупит и будет выдавать нашим военнослужащим, которые ушли по мобилизации».