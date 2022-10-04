Сибирские ритейлеры рассказали, как изменился их ассортимент из-за ухода западных брендов

Уход ряда иностранных брендов с рынка, сложности производства продукции, рост цен на привычные товары – все это приводит к пересмотру ассортимента продуктов на полках продуктовых магазинов Сибири. Переключение идет достаточно плавно, продукция не исчезает с полок одномоментно, но по мере реализации остатков постепенно вымывается. Крупнейшая иркутская торговая сеть «Слата» поделилась с «Континентом Сибирь» своими выводами.



В компании «Слата», которая входит в состав группы Х5, отметили, что большинство производителей сумели адаптироваться к работе в режиме ограничений, справляются с задачами импортозамещения. По тем поставщикам, у кого это получается пока не так успешно, есть достаточное количество альтернативных предложений.

«Относительно прошлого года мы в целом поменяли около 20% ассортимента, а это почти 1500 наименований, что позволило сохранить товарооборот. Категории, в которых была произведена большая ротация позиций, — это алкоголь, соки и вода, кондитерские изделия. На текущий момент мы знаем, какие из брендов уйдут с рынка, но товар в наличии пока есть, так как распродаются остатки. Постепенный выход брендов позволяет нам вводить замену и подбирать аналоги», – отметил заместитель коммерческого директора торговой сети «Слата» Сергей Дорохов.

ГК «Слата» включает в себя 362 магазина «Слата» и «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае совокупной торговой площадью 132,3 тысячи квадратных метров. Исполнительным директором сети является Ярослав Шиллер, председателем совета директоров — Вячеслав Заяц. В августе 2022 года стало известно о вхождении «Слаты» в состав группы Х5, развивающей в России магазины под брендом «Пятерочка».

В сети обращают внимание, что уход бренда не всегда означает и уход самого продукта. Большинство товаров производится на заводах, расположенных в России, и в связи с запретом использования бренда на территории РФ производятся замены. К примеру, бренд кофе Paulig ушел c российского рынка, но продукт этого бренда теперь выходит под новым брендом Poetti, Schweppes теперь выходит под брендом «Rich Тоник», Coca—Cola стала «Добрый Cola». Сеть также вводит и новые предложения от российских производителей, которых стало значительно больше — «Черноголовка» предложила новый напиток Fantola, «Очаково» выпустило Cool Cola, Fancy и Street.

Производители соков столкнулись с проблемами поставок упаковки и краски для полноцветной печати, поэтому вынуждены были изменить дизайн. Например, изменился внешний вид соков «Добрый», а на полках сети «Слата» появились новые предложения от ранее не столь известных в нашей стране брендов, например сок DaDa.

В категории «чаи» покидают рынок бренды Lipton и Brooke Bond. В этой категории практически все сырье импортное, а в России производится только фасовка, и, как уверяют в «Слате», предложений на рынке много.

В категории «жевательная резинка» из-за нехватки необходимых компонентов для производства уменьшилось количество предложений от лидера Orbit, поэтому продуктовые сети нуждались в новых предложениях. «Слата» ввела новый бренд «Импульс», расширила линейку вкусов от Dirol и др.

В условиях дефицита предложений от лидеров рынка в категории «стиральные средства и порошки» ассортимент дополняется и расширяется продукцией других российских заводов. Например, в сети появился стиральный порошок «Лотос» от Новосибирского завода бытовой химии.

В целом в компании «Слата» отмечают, что глобальных изменений в покупательских предпочтениях не отмечается.

Примечательно, что генеральный директор новосибирской компании «Фермер-Центр франчайзинг» Илья Сухарев в ходе проходящей 4 октября конференции «Маркетинг 2.0» рассказал, что по его наблюдениям, большинство торговых сетей в течение последних 6 месяцев с трудом подходят к пересмотру своей ассортиментной стратегии. «Они руководствуются тем, что если в России нет Кока-колы — давайте привезем из Казахстана. И так со многими брендами, – сделал вывод Илья Сухарев. – Никто реальность принимать так и не начал. Все ассортиментные отделы сетей либо пытаются в срочном порядке вернуть бренды, либо просто-напросто сокращают ассортимент. У одной крупной федеральной сети магазинов произошло сокращение матрицы на 15%. Также торговые сети движутся в сторону дискаунтеров».

Стоит отметить, что сама сеть «Фермер-Центр», исходя из своей бизнес-модели, вообще работает только с локальными производителями, которые выпускают товар под ее маркой. Топовых брендов, которые лежат на полках практически всех сетей, в этой сети нет.

Напомним, что ранее отдельные сибирские ритейлеры заявляли об увеличении доли локальных поставщиков. «Континент Сибирь» опрашивал производителей, видят ли встречные движения от торговых сетей.