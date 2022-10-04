Коттедж вблизи озера за 79 млн рублей продают в Центральном районе Новосибирска

В Новосибирске выставили на продажу четырехэтажный коттедж в Центральном районе города за 79 млн рублей. Объект недвижимости расположен вблизи регионального центра волейбола «Локомотив-Арена» и озера.

Информация о продаже объекта недвижимости размещена на сайте N1. Отмечается, что коттедж находится на улице Журинская в Центральном районе Новосибирска, его площадь составляет 1167,7 кв.м. Земельный участок площадью 16,03 соток находится в собственности.

По данным продавца, объект недвижимости подходит для личного проживания и ведения бизнеса. Его можно использовать, в частности, под медицинский или образовательный центр, клинику, гостиничный бизнес, а также как арендный бизнес.

«Дополнительные помещения, спортзал, помещение под сауну с бассейном, хамам, спа-процедуры. Выполнен индивидуальный дизайнерский ремонт», — указано в объявлении.

Коттедж находится вблизи регионального центра волейбола «Локомотив-Арена» и озера Верховое в районе улиц Фрунзе и Ипподромской. В здании установлены современные системы энергоснабжения и кондиционирования, а также системы безопасности, имеется гостевой паркинг.

Стоимость объекта недвижимости составляет 79 млн рублей, цена за один квадратный метр достигает 67,6 тыс. рублей. Стоит отметить, что ранее указанный коттедж был выставлен на продажу за 85 млн рублей. В настоящее время объявление снято с публикации на сайте Avito.

Напомним, в сентябре вблизи села Ярково в Новосибирском районе выставили на продажу коттедж за 170 мл рублей. На его территории находятся, в частности, собственный парк с водопадами, баня, гостевой дом и бассейн.