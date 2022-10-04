В Новосибирске 29 сентября состоялось заседание городского координационного совета по проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов. На нем были оглашены действующие системы поддержки, а также ряд новых предложений, касающихся повышения качества жизни среди горожан старшего поколения. С ними выступила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

По данным департамента, на сегодня в Новосибирске проживает более 377 тысяч граждан пожилого возраста, то есть каждый четвертый житель Новосибирска относится к категории людей старших возрастных групп. Для обсуждения всесторонней поддержки и помощи пожилым новосибирцам, в мэрии состоялось заседание координационного совета. На нем руководитель департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева рассказала о проблемах и тенденциях, которые ежедневно фиксируются управлением при взаимодействии с пожилыми людьми. Предложенные в рамках совета решения основываются на опыте работы, знаниях, анализе ситуации и на экспертных оценках специалистов, которые привлекались к этой работе.

«Целью работы является повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения и для достижения этих целей необходимо не только искать новые способы решения существующих проблем, но и разрабатывать эффективные финансовые стратегии, вводить новые и актуальные сегодня сервисы, и услуги, которые мы предоставляем, опираясь на принцип: не оставлять никого в стороне, – отметила Ольга Незамаева, – Первым глобальным шагом на этом пути стала проведенная в 2021 году реорганизация социальной отрасли города. И работа с пожилым населением оказалась сосредоточена в двух укрупнённых учреждениях: Городском комплексном центре социального обслуживания населения с сетью филиалов в шаговой доступности в каждом районе города и Городском центре активного долголетия и реабилитации с филиалами «Ветеран» и «Обские зори»».

В ходе реорганизации был расширен штат специалистов, работающих с населением, а также сам перечень социальных услуг. Сэкономленные в ходе реорганизации финансы — почти 80 млн руб. — были направлены на комплексную реновацию городской социальной инфраструктуры: уже сейчас в трех учреждениях социальной сферы произведен капитальный ремонт.

Особое внимание со стороны департамента, по словам Ольги Незамаевой, уделяется ветеранам. Сегодня в Новосибирске проживает 3 325 ветеранов Великой Отечественной войны из которых 194 – непосредственно участники и инвалиды войны, 2 819 труженики тыла, 157 жители блокадного Ленинграда и 155 — бывшие малолетние узники концлагерей.

«До сегодняшнего дня муниципалитет предоставлял услуги индивидуального социального кураторства и сопровождения непосредственно участникам и ветеранам войны. Но поскольку их количество с каждым годом уменьшается, в планах – расширить перечень мер поддержки для всех участников этой категории и обеспечить каждого ветерана услугами индивидуального патронажа. В свою очередь на территории каждого района нужно закрепить за каждым участником войны своего специалиста отдела социальной поддержки, разработать план индивидуального, персонального сопровождения каждого человека для обеспечения безопасного и комфортного проживания дома, а также системного медицинского и социального обслуживания, условий общения и досуга, если это необходимо», – подчеркнула она.

Также глава департамента напомнила, что с 2020 года Новосибирск и Новосибирская область являются участниками пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в рамках реализации национального проекта «Демография».

«За два года нами проведена большая работа по выявлению пожилых граждан, которые нуждаются в сопровождении, а также по отбору и обучению персонала. Специалисты комплексных центров и департамента по социальной политике провели исследование в рамках проекта для определения уровня нуждаемости в посторонней помощи. Оно показало, что из почти 4000 опрошенных в услугах сиделки нуждаются 810 пожилых жителей региона, то есть каждый четвертый не способен самостоятельно осуществлять уход за собой и только 340 получают эту помощь, в режиме 12-часового рабочего дня работают 233 сиделки и их число планируется увеличить. Также в разработке предложение по совершенствованию системы долговременного ухода и созданию в городе профильной программы для поддержки пожилых людей, которые утратили способность к самообслуживанию. Она включает внедрение собственного института сиделок, способное охватить всех граждан, нуждающихся в постоянном уходе и присмотре. На эти мероприятия понадобится дополнительно порядка 141 млн рублей», – уточнила Незамаева.

Помимо этого, департаментом готовятся к запуску два пилотных проекта. Первый – появление в городских учреждениях специалиста нового типа для одиноких граждан от 65 лет и старше, частично или полностью сохранивших способность к самообслуживанию – социального куратора. Он будет ежедневно находиться на связи, в шаговой доступности на территории района, либо объединить в группы или сообщества соседей, проживающих недалеко друг от друга и сопровождаемых одним куратором. Второй проект – создание сети квартир сопровождаемого проживания, где планируется выкупить один или несколько этажей в жилом доме для проживания пожилых людей, которые нуждаются в постоянном присмотре. Сеть объединенных квартир будет сопровождать социальный и медицинский работник, которые смогут оказать жильцам любую помощь в случае необходимости. Также на базе филиалов комплексных центров планируется ввести перечень дополнительных мер – недорогие профессиональные процедуры у специалистов: стоматолога-гигиениста, врача-подолога, офтальмолога, парикмахера-трихолога, чтобы люди получали косметические и парикмахерские услуги на территории комплексного центра.

Также было отмечено, что муниципалитет ежегодно предоставляет выплату в форме субсидии для некоммерческих и предпринимательских организаций, которые реализуют социально-значимые проекты по актуальным направлениям поддержки пожилых граждан. На сегодня из 20 субсидий, предоставляемых департаментом, только три направлены на оказание помощи пожилым людям и в следующем году в планах существенно расширить этот перечень. Так, летом 2022 года уже стартовали два пилотных проекта. Первый – совместная работа с учеными СО РАН, направленная на профилактику деменции с использованием раскраски МЕД и второй проект по развитию здоровых привычек для активной жизни в преклонном возрасте – «Школа здоровья» – просветительская инициатива медицинского центра новосибирской аптечной сети.

Помимо этого, департаментом социальной политики, в рамках муниципально-частного партнерства, разработан проект по созданию центра активного долголетия на территории рядом с МБУ «Центр «Обские зори». Согласно проектной документации, общая площадь здания составит более 12 тысяч кв. м., вместимость объекта для стационарного проживания будет 160 койкомест. Центр будет представлять собой комплекс из двух функциональных блоков, соединенных теплым переходом. В здании разместится гериатрический блок и блок социально-медицинского обслуживания и реабилитации. Ежегодно, благодаря созданию этого центра, услуги оздоровления смогут получить более 10 тысяч пожилых горожан. При этом, глава департамента подчеркнула, что в СФО сейчас не существует похожего объекта. Новый центр планируется запустить в 2025 году.