В Новосибирске продолжаются капитальные ремонты старых школьных зданий. Программа с участием федеральных средств позволяет дать вторую «жизнь» школам 40-х, 50-х, 60-х годов и сэкономить на строительстве новых. 30 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал работу подрядчика по капитальному ремонту корпуса школы №167 в Октябрьском районе города.

В этом году впервые с участием средств федерального бюджета в Новосибирске реализуется программа капремонта старых школьных зданий. Она позволяет обновить и вернуть в систему образования школы старой постройки наряду со строительством новых школьных зданий.

Одним из учебных заведений, где сегодня активно ведутся ремонтные работы, стала школа № 167 в Октябрьском районе города. Ранее подрядчики капитально отремонтировали один из корпусов школы на ул. Панфиловцев – в этом учебном году здесь уже начали заниматься школьники. Сегодня в порядок приводят второй корпус школы – на ул. Добролюбова. 30 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично ознакомился с ходом ремонтных работ.

«Это капитальный ремонт по федеральной программе, которая позволяет нам использовать возможности и федерального, и областного бюджетов. Безусловно, при софинансировании из городского бюджета. Уверен, что это необходимое направление работы, потому что позволяет приводить в порядок школы в уже сложившихся микрорайонах. Школы, построенные в 40-х, 50-х, 60-х годах. У нас довольно много таких… Причем стоимость капитальных ремонтов несравнимо ниже, нежели строительство новой школы. В этом и заключается преимущество программы», – отметил Анатолий Локоть.

Напомним, в настоящее время по федеральной программе капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций работы идут на четырёх объекта в трех городских школах. Это школа №61 в Академгородке Советского района, где ремонтируют здания мастерских и спортзала, корпус гимназии №14 в Ленинском районе и школа №167 в Октябрьском районе Новосибирска. Всего муниципалитет подал заявку на участие в программе 25-ти школьных объектов на 2023-2024 годы. В мэрии надеются на поддержку со стороны федерального центра, чтобы привести в порядок давно нуждающиеся в капитальных ремонтах школы.

Так, школа №167 была построена ещё в далеком 1963-м году. Здесь давно пришли в негодность коммуникации – их пришлось полностью менять. За годы эксплуатации трубы канализации износились до такой степени, что в некоторых классах первого этажа учащиеся и учителя уже начали ощущать дискомфорт от неприятных запахов. Были проблемы и с туалетными комнатами. Теперь на каждом этаже школы будут свои уборные для мальчиков и девочек.

Также строители установили в здании новые батареи отопления, убрали старые деревянные полы. Активно ведется ремонт кровли, которая раньше «текла» после каждого дождя и уже не выдерживала никакой критики. Кроме того, в школе заменят все деревянные оконные блоки на окна ПВХ.

После того как в здание школы подадут тепло, подрядчики смогут приступить ко внутренним отделочным работам – обновить штукатурку, уложить на полы в коридорах керамогранит, а в классах – линолеум.

В следующем году капремонт школы будет продолжаться. В планах мэрии и подрядчика сдать обновленный корпус к следующему учебном году. Отметим, что контракт на выполнение работ в школе №167 был заключен 13 апреля 2022 года с ООО ПСК «Эверест».

Подробности о том, как организовано обучение детей на период ремонтных работ, а также о будущей наполняемости учебного заведения рассказал начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

«Часть детей сегодня размещены во втором корпусе школы, который мы ранее отремонтировали, при этом еще не имея федеральной программы. А дети с 8 по 11 классы на период ремонтных работ обучаются на базе школы №186 в Октябрьском районе. Таким образом, мы разделили потоки по двум образовательным учреждениям… Федеральный центр ставит одной из задач не частичный ремонт школ, а полный. Поэтому мы тщательно продумываем вопрос по распределению детей. Не совсем удобно, но, когда есть конечная цель, это вызывает понимание со стороны учащихся и их родителей. После ремонтов они получат новые, улучшенные классы», – заметил Рамиль Ахметгареев.

Несмотря на то, что наполняемость здания школы №167 на ул. Добролюбова – порядка 500 человек, до момента восстановления корпуса на ул. Панфиловцев, число обучающихся здесь достигало 900 – дети учились в две смены. При одновременной работе двух корпусов есть большая вероятность перехода на обучение детей в одну смену. Однако делать такие прогнозы на будущее стоит всё же осторожнее, отмечают в мэрии. Ведь нужно принять во внимание рост микрорайона и строительство здесь нового жилья – а значит, и возможное пополнение школы новыми учениками. Именно по этой причине капитальный ремонт и скорейший ввод здания школы в эксплуатацию – своевременные и очень необходимые району меры.