«Росгосстрах» продлил скидку 25% при страховании жилья

«Росгосстрах» продлил акцию по страхованию квартир и строений «Выгода», по которой новые клиенты компании получают возможность при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования «Квартира. Фундаментальное решение» и «Дом. Фундаментальное решение» снизить стоимость полиса на четверть.

Согласно условиям договора, имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы. При страховании квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности. В дополнение к указанным объектам можно застраховать также дополнительные постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна.

«Росгосстрах» постоянно усовершенствует страховые программы по имущественным рискам, — говорит руководитель блока розничных продаж «Росгосстраха» Юлия Шабанова. — И наши классические программы страхования, и полисы-«конструкторы» позволяют более точно выбрать страховую сумму, набор рисков и пакет сервисных услуг, которые могут понадобиться домовладельцу. Например, опция «Помощь по дому» дает возможность вызвать во время действия договора слесаря, сантехника или электрика, причем воспользоваться их услугами страхователь может и без наступления страхового случая. Также теперь включена в покрытие юридическая помощь по гражданским и административным делам. Важной опцией, которую может выбрать клиент, является оплата гостиницы для временного проживания после страхового случая. А обладателям пакета «Премиум» доступны и услуги «Телемедицины» — возможность оперативно получить консультации врача в условиях продолжающейся пандемии очень важна».

Акция «Выгода» действует до 31 октября 2022 года.