Сотрудница больницы пойдет под суд за хищение в Новосибирске

В Новосибирске бухгалтер Центральной клинической больницы предстанет перед судом по делу о присвоении. Фигурантку дела обвинили в хищении почти 650 тыс. рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Женщину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

По версии следствия, в период с декабря 2020 года по август прошлого года бухгалтер ГБУЗ НСО «Центральная клиническая больница» получала от администраторов отдела платных услуг учреждения денежные средства. Как сообщает ведомство, часть этих средств фигурантка дела похищала.

«Преступление выявлено при проведении внеплановой проверки кассы. Ущерб от преступления составил почти 650 тыс. рублей», — указано в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

По данным ведомства, на имущество обвиняемой наложен арест. По делу заявлен гражданский иск.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Обвиняемая признала свою вину и частично возместила ущерб.

Напомним, в конце сентября правоохранители заподозрили главврача одной из больниц Сибири в халатности при закупке оборудования в ковид-госпиталь. Возбуждены уголовные дела о незаконном производстве и сбыте медицинских изделий, а также о халатности.