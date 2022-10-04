Совфед поддержал выделение 6 млрд рублей на строительство медучреждений в Омской области

В рамках Дней Омской области в Совете Федерации РФ комитет по социальной политике Верхней Палаты Федерального Собрания поддержал инициативу губернатора Александра Буркова о выделении региону дополнительных средств на строительство медучреждений.

В регионе планируется построить операционный корпус клинического медико-хирургического центра на сумму 2,5 млрд руб. и лечебный корпус онкодиспансера с поликлиникой – стоимость этого проекта составит 3,7 млрд руб.

Как сообщает правительство Омской области 4 октября, операционный корпус клинического медико-хирургического центра позволит увеличить объёмы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи на 15-20%. Дополнительные мощности также поспособствуют снижению риска послеоперационных осложнений у пациентов.

В лечебном корпусе онкодиспансера с поликлиникой планируется создать все современные требования амбулаторной диагностики и развернуть дополнительные онкологические отделения. За счёт нового помещения также будет увеличена пропускная способность отделений лучевой терапии.

Кроме того, по итогам заседания комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенаторы предложили выделить Омской области 236,6 млн руб. из федерального бюджета на субсидирование проектов комплексного развития сельских территорий в 2023-2024 годах. Средства предполагается направить в рамках соответствующей федеральной программы.

Также по итогам заседания комитета Совета Федерации по социальной политике было рекомендовано рассмотреть возможность включения Омской области в число пилотных субъектов РФ по проведению комплексной модернизации службы занятости населения. Соответствующие мероприятия регион проводит с 2021 года. Общие затраты на них в перспективе оцениваются в 700 млн руб.

Напомним, что в Совете Федерации РФ 3 и 4 октября проходят Дни Омской области, в рамках которых областное правительство представляет на рассмотрение сенаторам региональные проекты и участвует в работе профильных комитетов. Накануне губернатор Александр Бурков рассказал в СФ о крупных инвестпроектах региона, в числе которых – строительство нового аэропорта и реконструкция пограничных пунктов.