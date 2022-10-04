Глава МВД России по Кемеровской области покинул свой пост

Начальник ГУ МВД России по Кемеровской области Игорь Иванов покинул свой пост. Он назначен на должность главы управления ведомства в Самарской области.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России. По данным ведомства, Игорь Иванов назначен начальником ГУ МВД России по Самарской области Указом президента России.

«Указом президента Российской Федерации начальником ГУ МВД России по Самарской области назначен генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов», — указано в сообщении.

На сайте ГУ МВД России по Кемеровской области уточняется, что врио начальника регионального управления назначен Александр Табакаев. Ранее он занимал пост замначальника ГУ МВД России по региону.

Александр Табакаев родился 25 ноября 1967 года в городе Черногорск Красноярского края, окончил Омскую высшую школу милиции и Академию Управления МВД России. Службу органах внутренних дел начал в 1988 году, его карьера связана с оперативной работой — с должности оперуполномоченного уголовного розыска, до руководства службой криминальной милиции и УБОП МВД по Республике Алтай.

В 2008 году Табакаев возглавил в республике центр по противодействию экстремизму, в 2011 году стал замначальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Алтай, с 2014 года — заместителем министра – начальником полиции.

Александр Табакаев был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Кемеровской области в августе 2017 года. В октябре того же года пост начальника регионального управления ведомства занял Игорь Иванов.