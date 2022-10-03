В Сибири глава отдела научно-исследовательского института стал фигурантом дела о взяточничестве

В Алтайском крае правоохранители возбудили уголовное дело в отношении руководителя отдела Научно-исследовательского института (НИИ) садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Его подозревают в получении взятки.

Уголовное дело в отношении руководителя отдела НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, с 2017 по 2022 год подозреваемый получил взятку от представителя коммерческих организаций, которые занимались продажей систем капельного орошения, укрывного материала, саженцев и иных товаров для садоводства.

«Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений о выборе данных организаций в качестве основного поставщика товарно-материальных ценностей до проведения каких-либо закупочных процедур», — уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы регионального СУ СК РФ, деньги перечислялись на банковский счет подозреваемого частями. Общая сумма взятки составила 99 тыс. рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Барнаулу. Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Напомним, в конце сентября в Новосибирске задержали депутата Заксобрания региона Владимира Лаптева. В отношении него возбуждено уголовное дело о взяточничестве.