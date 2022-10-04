АПЭК оценил позиции глав регионов в месяц мобилизации и спрогнозировал её влияние на насыщенность информационных атак против губернаторов.

«Агентство политических и экономических коммуникаций» обновило рейтинг влияния глав субъектов РФ. В Сибирском федеральном округе сильнейшие позиции по-прежнему держит только губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Он даже поднялся на две строчки по сравнению с августом.

В средней группе влияния по нисходящей находятся руководители Красноярского края (Александр Усс), Иркутской области (Игорь Кобзев), Новосибирской области (Андрей Травников), Алтайского края (Виктор Томенко) и Омской области (Александр Бурков).

В последней, слабой группе, в версии АПЭК, по-прежнему остаются главы Республики Алтай, Тывы, Хакасии — Олег Хорохордин, Владислав Ховалыг, Валентин Коновалов. В той же секции и избавившийся после сентябрьских выборов от статуса «временно исполняющий обязанности» губернатор Томской области Владимир Мазур.

Некоторые главы в рейтинге АПЭК заметно «просели»: Олег Хорохордин и Владислав Ховалыг потеряли по пять пунктов, Виктор Томенко — семь. Генеральный директор АПЭК член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» назвал этот фактор «осенней коррекцией». «У губернаторов Сибирского федерального округа ранее отмечался регулярный значительный рост», — подчеркнул политолог.

Собеседник «Континента Сибирь» не исключает отставок в период до весны 2023 года: досрочно покинуть свои посты могут глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Красноярского края Александр Усс. В первом случае Дмитрий Орлов говорит о «средней вероятности», во втором — «ниже средней». У Усса и Коновалова в следующем году истекают губернаторские полномочия.

Помимо Красноярского края и Хакасии, выборы глав на 2023 год запланированы в Новосибирской и Омской областях. Все четыре территории, по мнению экспертов АПЭК, находятся в зоне повышенного риска «негативных элитного давления и медиа-кампаний в отношении руководства». При этом на насыщенность политической жизни в регионах влияет объявленная президентом мобилизация. Она сковывает активность системной оппозиции из-за неясных перспектив насчёт выборов в 2023 году и ожиданий переноса кампаний. Авторы доклада анонсируют на «мобилизационном» фоне «ситуативное замораживание внутриэлитных конфликтов» в октябре-ноябре. «Однако если в Кремлём до конца 2022 года не будет принято других резонансных решений, связанных со спецоперацией и влияющих на внутриполитическую ситуацию, уже в ближайшее время вероятна новая активизация региональных внутриэлитных конфликтов – прежде всего в тех субъектах, где в 2023 году предстоят значимые избирательные кампании», – следует из доклада АПЭК.