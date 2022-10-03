Условный срок получил 18-летний новосибирец за «минирование» колледжа

В Новосибирской области суд вынес приговор 18-летнему местному жителю за ложное сообщение о минировании. Молодой человек направил обращение о готовящемся взрыве в Бердском политехническом колледже.

Приговор в отношении 18-летнего мужчины вынес Бердский городской суд Новосибирской области. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Как сообщается на сайте суда, в середине декабря прошлого года молодой человек направил обращение через мобильное приложение МВД о том, что в помещении ГБПОУ Новосибирской области «Бердский политехнический колледж» заложена бомба.

Отмечается, что сообщение содержало заведомо для него несоответствующие действительности сведения о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного существенного ущерба и наступления иных общественно-опасных последствий.

«В результате действий Александра В. была нарушена нормальная деятельность Бердского политехнического колледжа», — указано в сообщении.

По данным суда, кроме колледжа, были безосновательно задействованы силы и средства служб и подразделений отдела МВД России по Бердску, управления МЧС России по региону, а также ГБУЗ Новосибирской области «Бердская центральная городская больница», призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях.

Суд назначил наказание жителю Новосибирской области в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с возложением предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ обязанностей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в конце сентября Калининский районный суд Новосибирска оштрафовал мужчину по делу о ложном сообщении о готовящемся взрыве. Новосибирец сообщил экстренным оперативным службам о бомбе в жилом доме.