Проект строительства аэропорта и реконструкции пограничных пунктов представил в Совфеде глава Омской области

Губернатор Александр Бурков представил крупные инвестиционные проекты региона на Днях Омской области в Совете Федерации РФ. В числе инициатив, направленных в том числе на развитие всей Сибири, — реконструкция пограничных пунктов с Казахстаном и строительство нового аэропорта.

Об инвестпроектах, которые планируется реализовать на территории региона, Александр Бурков рассказал председателю комитета по экономической политике Совета Федерации РФ Андрею Кутепову, сообщает правительство Омской области 3 октября.

Как отметил Александр Бурков на встрече с Андреем Кутеповым, у Омской области самая протяжённая в РФ граница с Казахстаном после Оренбургской области – 4 тыс. км. Регион имеет четыре автомобильных, один речной, два железнодорожных и один воздушный переходы на территорию республики. Губернатор предложил провести реконструкцию этих пограничных пунктов.

«С учётом того, что Россия по логистике развернулась на страны Центрально-Азиатского региона, у нас есть предложение реконструировать пограничные пункты пропуска в рамках государственно-частного партнёрства. Решение этого вопроса имеет значение не только для нашего региона, но и для всей страны», — отметил Александр Бурков.

Глава региона также сообщил, что в Омске планируется построить новый аэропорт. Реализовать проект стоимостью более 36 млрд руб. предполагается в рамках концессионного соглашения. Из федерального бюджета на работы потребуется 17 млрд руб. – эти средства нужны для создания взлётной полосы и радиолокационной системы.

Как пояснил Александр Бурков, действующий аэропорт в Омске находится в городской черте. Из-за этого власти не смогли выдать разрешение на строительство школы, попадающую в приаэродромную зону. Ранее также транспортная прокуратура пыталась остановить возведение детского сада на этой территории, при этом готовность объекта на тот момент составляла 95%.

«Вынос аэропорта нужен с точки зрения экологии и безопасности, а также для увеличения пассажиро- и грузопотока. Что касается грузоперевозок из Китая, то Омск имеет самую лучшую ортодромию, если лететь в западную часть России. В этом смысле аэропорт нужен не только Омской области, но и стране в целом», — также рассказал губернатор, отметив, что строительство аэропорта войдёт в комплексный план развития магистральной инфраструктуры региона.

Кроме того, на расширенном заседании комитета Совета Федерации РФ по экономической политике первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков рассказал о промышленных импортозамещающих производствах, развёрнутых на территории особой экономической зоны «Авангард», представил проекты в сфере АПК и логистики, а также ряд других инфраструктурных проектов. В том числе – строительство нового аэропорта и Северного обхода.

По словам Андрея Кутепова, инициативы регионов, которые рассматриваются в Совете Федерации, получают поддержку практически в ста процентах случаев.

«Когда вы приходите, и мы поддерживаем тот или иной инвестпроект, это означает, что он в ближайшем будущем будет реализован», — подчеркнул глава комитета по экономической политике.

Дни Омской области в Совете Федерации РФ проходят 3-4 октября. На них глава региона и представители областного правительства представят крупные инвестпроекты и примут участие в работе профильных комитетов. Кроме того, губернатор Александр Бурков презентует программу социально-эконмического развития региона до 2027 года, которая готовится к утверждению в правительстве России.

Напомним, что в середине сентября Омская область подписала концессионное соглашение о строительстве Северного обхода.