Сдавать зачёты и платить за ЖКХ сейчас трудно: о чём на минувшей неделе говорили представители Сибирского федерального округа в Госдуме? И как отреагировали депутаты на обращение Путина – в сводке «Континента Сибирь».
- Пропустили пленарные заседания Игорь Антропенко («ЕР», Новосибирская и Омская области) и три недели на больничном Олег Матвейчев («ЕР», Кузбасс, Томская область).
- Александр Аксененко («СР», Новосибирская область) на встрече Госдумы с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым поставил вопрос о несвоевременности решения о повышении тарифов на ЖКХ второй раз за год.
- Алексей Диденко (ЛДПР, Республики Тыва и Хаксия, Кузбасс, Томская область), Иван Бабич (КПРФ, Республика Хакасия, Красноярский край, Томская область), Александр Аксененко – соавторы законопроекта об уменьшении размера платежей по займам или кредитных каникулах на срок военной службы. Также законопроект оговаривает полное или частичное прекращение кредитных обязательств в случае его гибели при прохождении службы или по инвалидности из-за ранения. ГД приняла проект в трёх чтениях.
- Георгий Арапов («НЛ», Иркутская область, Красноярский край, Алтайский край) направил обращение министру образования Валерию Фалькову, председателю правительства Михаилу Мишустину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой расширить перечень тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, а также перенести экзамены и зачёты, так как студенты находятся в тревожном состоянии.
- 30 сентября парламентарии Госдумы, сенаторы и главы регионов собрались в Большом Кремлёвском дворце на выступление президента РФ. Овациями реагировали депутаты на обращение Путина по поводу подписания договоров о присоединении к России новых территорий.