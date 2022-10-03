Сибирское управление Росприроднадзора подтвердило экологические нарушения на заводе под Новосибирском

В Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора сообщили о нарушениях земельного законодательства со стороны Новосибирского картонно-бумажного комбината (НКБК). На участках предприятия обнаружили размещение отходов IV класса опасности.

О выявлении факта размещения отходов на территории предприятия сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющую обязанности руководителя Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Ирину Бовину 3 октября.

Также, по словам Бовиной, ведомство выявило превышение загрязняющих веществ, «в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды», в почве на территории предприятия.

Такие выводы были сделаны на основе проб, которые провели на участке завода специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу. Обнаруженный компонентный состав отходов совпал с составом отходов предприятия.

Уголовное дело по факту загрязнения вод и порчи почвы в посёлке Красный Яр вблизи АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» было возбуждено в августе. Тогда Росприроднадзор выявил на территории НКБК ряд нарушений, в результате которых, по словам главы ведомства Светланы Радионовой, на территории завода образовалось «озеро» из отходов, а рядом с ним гибли деревья.

«Континент Сибирь» направил запрос на предприятие с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, что в июле 2021 года АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (принадлежит бизнесмену Игорю Диденко, выручка предприятия на данный момент составляет 2 млрд руб.) выкупил имущество обанкротившейся нефтебазы «Красный Яр». Предприятие и ранее работало вблизи нефтебазы в посёлке Красный Яр. Там же находится ещё одна организация владельца НКБК – компания «Гофромастер», специализирующаяся на выпуске гофрированной бумаги и картона.