Стоит ли дробить бизнес и является ли это законным?

Дробление бизнеса — сегодня, пожалуй, самая противоречивая тема в налогообложении. Между тем, это вопрос подхода. Причем понимание правильной концепции вряд ли даст сразу ответы на все вопросы, но точно подскажет, где их искать.

Итак, в чем противоречивость? В том, что нет никаких законодательных запретов дробления бизнеса. Формально никакого нарушения закона в этом нет. Пресловутые «критерии законного дробления бизнеса», которые продаются массово различными консультантами, в первую очередь блогерами и инфобизнесменами, не прописаны ни в одном нормативном документе. Ни в законах, ни в кодексах их нет. Откуда же они тогда берутся? Из судебных решений. Но и тут новое противоречие. Практически на любой критерий можно найти как выигрышное арбитражное дело, так и проигрышное. Та же самая взаимозависимость, несмотря на то, что почти все чек-листы рисков дробления начинаются именно с нее, присутствует почти в каждом выигранном налогоплательщиками деле по дроблению. Кроме того, в каждом деле, даже в проигранном, арбитражный суд говорит, что сама по себе взаимозависимость не может являться причиной для обвинений в дроблении бизнеса.

Пресловутые «критерии законного дробления бизнеса» не прописаны ни в одном нормативном документе

Но и это еще не все. Если вы спросите, полный ли это чек-лист, вам ответят, что, конечно же, это не так. Завтра могут появиться новые критерии. Собственно, они и появляются достаточно регулярно. В этом кроется довольно существенная проблема. Если какой-нибудь предприниматель затратит сверхусилия и будет соответствовать всем имеющимся критериям, нет никаких гарантий того, что завтра суд не признает у него дробление бизнеса на основании каких-то новых критериев. Списка, установленного законом, напомню, нет.

Что же делать в этой ситуации? Большинство компаний по-прежнему ищут какие-то новые законные схемы. У них ощущение, что какие-то старые схемы прикрыли, и надо найти новые. А я напомню: законов, запрещающих дробление, нет. А значит, все схемы законны. И старые, и новые. Любые. Как же не попасть под каток налогового администрирования? Надо просто поменять подход. Суд и налоговая теперь оценивают не то, как вы оформляете свой бизнес, а то, как вы его ведете в жизни.

Суд и налоговая теперь оценивают не то, как вы оформляете свой бизнес, а то, как вы его ведете в жизни

Правильный ответ прост. Никаких списков нет. Никаких галочек нет. Нужно просто себе самому задать вопрос: а я бы сам в это поверил? Что этот ИП — реальный бизнесмен? Что он реально занимается бизнесом? С чего это никому не известному физлицу поставщик отгружает товар без предоплаты и каких-либо гарантий на 30 млн рублей? Задайте самому себе этот вопрос, а вы бы отгрузили стороннему ИП товар в долг на 30 млн? Если вы сами в это не верите, то чем обосновано стремление «продать» эту идею налоговой и суду?

Откуда берется это стремление, понятно. Это попытка проскочить на основании того, что тут все законно. Между тем, никто с этим и не спорит. Там вообще не пытаются уличить вас в нарушении законов, потому что, снова напомню, законов, запрещающих дробление бизнеса, нет. Там пытаются доказать, что этот ваш ИП — фиктивный. Законный, но фиктивный. Отсюда, кстати, вытекает и полный разброс по критериям. Где-то они существенны, где-то нет. То есть если этот ИП — производство, то для реальности у него должен быть в распоряжении цех, оборудование, сотрудники… А если это IT-компания, то офис искать бессмысленно, программы можно писать и удаленно.

Самый яркий пример — дело одного из обувных ритейлеров на 800 млн рублей (дело №А11-15678/2019). При том, что налоговики по факту провели проверку спустя рукава и не собрали практически никаких доказательств, что позволило компании выиграть две инстанции, одно обстоятельство перечеркнуло все. Наличие единой базы данных, в которой отражены все, подчеркну, все операции ИПшников. Не товарные запасы — что бывает при дилерских взаимоотношениях, а в том числе и кассовые движения, то есть сколько ИП тратит на аренду, сколько снимает собственной прибыли и так далее. В этом нет нарушения закона. Так просто никогда не бывает у самостоятельных предпринимателей. Задайтесь вопросом: вы сами готовы вывернуть всю свою денежную изнанку своему ключевому поставщику? Именно поэтому кассация развернула это дело даже при отсутствии внятных других критериев. Слишком это противоречит здравому смыслу. Значит, такой ИП фиктивен. Хоть и оформлен в соответствии с буквой закона.

Cегодня искать законную схему бессмысленно. Они все законны

А потому сегодня искать законную схему бессмысленно. Они все законны. Не будет иметь налоговых рисков та схема, в рамках который вы будете фактически вести деятельность, а не изображать ее на бумаге. Поэтому нужно выбирать схему, максимально близкую к комфортной для вас бизнес-модели. Наверное, тут даже будет уместно некоторое сближение — чуть-чуть подправить бизнес-процессы, чуть-чуть подогнать схему. Где-то найти компромисс. Но когда ваша схема подтверждается фактическими операциями — платежками, отгрузками, переговорами, перепиской, — которые вы и так выполняете в рамках ведения текущей деятельности, а не рисуете искусственно, такая схема будет самой железобетонной.