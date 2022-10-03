Экс-проректор вуза в Сибири пойдет под суд за подкуп от студентов

В Омской области бывшего проректора Сибирского института бизнеса и информационных технологий обвинили в получении более 900 тыс. рублей от 46 студентов за оценки. Уголовное дело в отношении обвиняемого направят в суд.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-проректора Сибирского института бизнеса и информационных технологий, сообщает пресс-служба ведомства. Бывшего сотрудника вуза обвинили в совершении преступлений по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа за незаконные действия в значительном размере).

Согласно материалам уголовного дела, в период с 2018 по 2021 год проректор вуза получил более 900 тыс. рублей незаконного вознаграждения от 46 студентов учреждения за выставление им положительных оценок за промежуточные и государственные итоговые экзамены без фактической их сдачи.

«Вину в совершении инкриминируемых ему преступлений мужчина не признал, от дачи показаний отказался», — уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в ходе следствия на имущество обвиняемого общей стоимостью 19 млн рублей был наложен арест. Речь идет о квартире в центре Омска и автомобиле Land Rover.

Уголовное дело будет направлено в Первомайский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Бывшего проректора обвиняют в совершении 46 преступлений.

Напомним, в начале сентября в Красноярском крае суд вынес приговор эк-завкафедрой СибГУ им. М.Ф. Решетнева по делу о взяточничестве и мошенничестве. Фигурант дела получил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.