+18 после заморозков: новосибирцев ожидают температурные скачки

В Новосибирске снова потеплеет — по данным синоптиков, в субботу температура воздуха в областном центре может подняться до +18. При этом первая неделя октября начнётся с ночных заморозков.

Как сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в понедельник, 3 октября, в Новосибирске днём ожидается +7…+9 градусов, по области — +5…+10. Ветер переменный, 2-7 метров в секунду.

В ночь на вторник, 4 октября, в Новосибирской области прогнозируется температура от нуля до -5, местами до -10 градусов. Днём — +6…+11. Ветер юго-восточный, 3-8, местами до 13 метров в секунду.

По данным долгосрочного прогноза сервиса «Яндекс.Погода», с понедельника по четверг в областном центре будет от +7 до +9, а в пятницу, 7 октября, днём потеплеет до +13. В субботу, 8 октября, дневная температура составит +18 градусов (ночью — +10), в воскресенье — +11 (ночью — +6).

Синоптики сервиса Gismeteo сообщают, что в пятницу в Новосибирске днём будет +10 градусов (ночью — +2 градуса), в субботу потеплеет до +15 (ночью — +6), а во вторник дневная температура воздуха снизится до +10 (ночью — +5).

Обе сервиса отмечают, что относительно тёплым ожидается и начало второй недели октября. По данным «Яндекс.Погоды», с понедельника, 10 октября, по среду, 12 октября, днём будет от +10 до +13 градусов, по данным Gismeteo, — тепло от +11 до +15 сохранится до четверга, 13 октября. Далее температура воздуха пойдёт на понижение.

Напомним, что 28 сентября в Новосибирске выпал первый снег.