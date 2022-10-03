Новосибирская область задачу по мобилизации выполнила - почти

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил на оперативном совещании правительства региона, что область выполнила задание по частичной мобилизации. Однако пункт формирования в Шилово пока продолжит работу. И кое-кому еще могут прийти повестки, но это «будут единичные случаи».

«Прошлая неделя была напряженной, – прокомментировал губернатор. – Могу сообщить, что в Новосибирской области первый этап частичной мобилизации завершен. Мобилизационное задание, доведенное до Новосибирской области, выполнено».

Андрей Травников поблагодарил глав муниципалитетов за ответственное отношение к выполнению государственной задачи. «Без нашей помощи военные не справились бы с выполнением этой задачи – подчеркнул губернатор. – Но хотел бы отметить, что пункт формирования и боевого слаживания на полигоне в Шилово продолжит свою деятельность на протяжении еще нескольких недель. Нам останавливаться нельзя, есть ряд бытовых вопросов, которые нужно решить. Поэтому попрошу активно продолжить обустройство и палаточных городков, и казарм, и других помещений, чтобы сделать их максимально удобными для проживания в период слаживания подразделений».

Андрей Травников лично побывал на пункте сбора мобилизованных в субботу 1 октября. Там же проверку провели представители правительства Красноярского края и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Несмотря на то, что задача по набору резервистов в целом выполнена, по словам губернатора, отдельные дефицитные военно-учетные специальности остаются недоукомплектованными. Андрей Травников не уточнил, сколько человек было запланировано мобилизовать и какие именно ВУС будут донабираться в ближайшие дни, но заверил, что «это будут единичные случаи» и «важно, чтобы ни один человек не остался без внимания».

Он также выразил просьбу к главам районов и городских округов, а также представителей полиции сопровождать эту работу и содействовать военным комиссариатам.