Потребление цемента – маркер состояния экономики страны в целом и строительного комплекса в частности. «Континент Сибирь» поговорил с первым вице-президентом холдинга «Сибирский цемент» ГЕННАДИЕМ РАССКАЗОВЫМ о проблемах, с которыми сталкивается отрасль, а также о том, какие шаги требуется предпринять, чтобы в стране продолжали возводить дома, заводы, мосты и дороги.

– Геннадий Константинович, почему цементная отрасль так важна для экономики России?

– Без нашей продукции сегодня невозможно реализовать ни один строительный проект. Цементная промышленность – стратегически значимая составляющая строительного комплекса, который, в свою очередь, обеспечивает развитие почти всех отраслей экономики, формирует облик городов, состояние инфраструктуры, качество жизни людей.

Потребление цемента на душу населения – один из важнейших индикаторов состояния экономики страны. В России данный показатель в 2021 году был равен 420 кг. Для сравнения: в Республике Казахстан он достиг 620 кг, в Китае – 1,63 тонны. Это говорит о том, что экономика соседних государств развивается динамичнее: идет оживленное строительство, растут города, создается новая инфраструктура. Соответственно активно функционируют и цементные заводы. У нас же по итогам прошлого года объем потребления цемента составил всего 60,8 млн тонн, загрузка цементных заводов – 57%. Таким образом, свыше 40% мощностей простаивает!

– С чем это связано?

– Дать мощный импульс развитию отечественной цементной промышленности позволило бы решение задач, поставленных президентом и правительством РФ. Речь идет, прежде всего, о росте объемов жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год к 2024-му, а также об увеличении до 35% доли ввода в эксплуатацию дорог с цементобетонным покрытием к 2025-му. Однако высока вероятность того, что данные показатели не будут достигнуты, поэтому существенного увеличения спроса на цемент в России в ближайшее время ждать не приходится.

– Этот прогноз актуален и для Сибири? Как обстоят дела на цементном рынке макрорегиона?

– В январе-августе текущего года потребление цемента в Сибирском федеральном округе (СФО) в его прежних границах – с учетом Бурятии и Забайкальского края – составило 4,54 млн тонн. Это на 2% меньше аналогичного показателя прошлого года. Отгрузки холдинга в адрес заказчиков макрорегиона наоборот выросли на 2,7% – с 3 млн 87 тыс. тонн до 3 млн 169 тыс. Добиться такого результата удалось вопреки жесточайшей конкуренции. Сегодня свою продукцию в СФО продают около 20 поставщиков. Среди них – не только российские производители, но и импортеры: близость к границе с Казахстаном и отсутствие каких бы то ни было ограничений делают федеральный округ привлекательным для компаний из других государств.

– Вернемся к рынку российскому. Какое место на нем занимает «Сибцем»?

– Холдинг производит около 9% от всего выпускаемого в стране цемента. Имея в своей структуре 5 цементных заводов мощностью 9 млн тонн, компания работает со строителями из разных регионов – от Дальневосточного федерального округа до Северо-Западного. Кроме того, поставляем продукцию в Казахстан и Азербайджан. При этом основным нашим рынком, как уже отмечал, остается Сибирь.

Сегодня рынок требует не ограничиваться только общестроительными цементами, поэтому мы выпускаем и специальные, в том числе тампонажные, гидротехнические, сульфатостойкие. Причем номенклатура продукции постоянно расширяется. Например, в соответствии с новыми требованиями к железнодорожной инфраструктуре мы с коллегами из РЖД разработали низкощелочной цемент повышенной сульфатостойкости. Бетоны и шпалы, изготовленные на основе такой продукции, при правильной эксплуатации будут служить более 50 лет.

– Цементную отрасль часто характеризуют как инерционную. Почему?

– Чтобы существенно увеличить объемы производства, цементным заводам требуется от года до трех лет. «По щелчку» сделать это мы не сможем – необходимо подготовить оборудование к работе, выполнить соответствующие ремонты.

Наша отрасль – крупнотоннажная, технологически сложная, энерго- и капиталоемкая. Предприятия функционируют в условиях значительного износа основных фондов, постоянно ужесточающихся требований к качеству цемента, его физико-химическим свойствам, разнообразию марок, к экологической безопасности. Это означает, что производители должны вести непрерывную системную работу по модернизации заводов, вкладывать в их развитие серьезные средства.

Инерционность отрасли и прямая зависимость себестоимости от количества реализованной продукции указывают на важность заблаговременного планирования объемов производства. Цементники должны видеть обоснованные региональные и федеральные прогнозы потребления строительного материала в горизонте от трех лет, иначе предприятия просто не смогут выстроить свою деятельность эффективно. Так, если мы произведем цемента больше, чем фактически будет потреблено, компания не сможет компенсировать затраты на ремонты, приобретение сырья, другие издержки. В итоге увеличится себестоимость продукции, упадет доходность. А значит, мы потерям ресурсы, необходимые для выживания. Негативным окажется и сценарий, при котором спрос превысит предложение. На рынке возникнет дефицит строительного материала, что поставит под вопрос сроки реализации крупных инфраструктурных и других проектов, скажется на их стоимости.

– Кстати, о стоимости. Нередко застройщики в качестве одной из причин роста цены квадратного метра жилья называют подорожание строительных материалов. Как изменилась цена на цемент?

– До сегодняшнего дня, пожалуй, ни одна отрасль так не сдерживала рост цен на свою продукцию, как цементная. Это не пустые слова. В 2021 году стоимость цемента для потребителя была всего на 9% выше, чем в далеком 2008-м. За то же время затраты производителей по ряду составляющих себестоимости стали существенно больше. Скажем, за указанный период электроэнергия подорожала на 120%, дизельное топливо –на 250%, железнодорожный тариф вырос на 136%. Замечу, квартиры в новостройках подорожали на 88%. По сути мы субсидировали строительный комплекс, надеясь на то, что его развитие позволит выстоять и цементным заводам.

В текущем году были вынуждены повысить цены на 17%, тогда как себестоимость увеличилась на 30%. Однако это вряд ли окажет влияние на стоимость квартир в новых домах: по оценкам экспертов компании CM PRO, доля цемента в объеме работ по виду деятельности «Строительство» в денежном выражении снизилась с 4% в 2014 году до 2,5% в 2021-м.

– Можно ли уменьшить себестоимость продукции?

– Мы ведем постоянную работу по оптимизации расходов. Но издержки растут по объективным причинам. В частности, в текущем году наиболее значимым фактором увеличения себестоимости является рост затрат на ремонты и техобслуживание оборудования на 67% к уровню 2021-го. Добавлю, в первом квартале 2022-го на 70-85% подорожал уголь, на 83% – масла и смазки, на 30% – дизельное топливо, на 55% – различные ТМЦ, на 14-25% выросли расходы на транспорт и логистику.

Помимо программы ремонтов и техобслуживания, на реализацию которой в этом году направим более 4,3 млрд руб., мы должны продолжать техническое переоснащение предприятий. Финансовые ресурсы, выделенные на эти цели в 2022-м, составят около 8,2 млрд руб.

– Цементникам нужна помощь государства? У вас есть предложения по развитию отрасли?

– Мы не ставим перед государством вопрос о помощи отдельным производителям или об особых преференциях для отрасли. Но говорим о необходимости оперативных системных мер, которые позволят обеспечить все стройки страны качественным российским цементом.

Продолжаем настаивать на том, что ключевая ставка ЦБ РФ не должна превышать 2% с соответствующим интенсивным кредитованием от всех системных банков по ставке не более 4-4,5% годовых. Эффективность этих мер подтверждена в период пандемии COVID-19. Также необходимо предоставлять промышленным предприятиям проектные кредиты сроком не менее чем на 10 лет с субсидированием процентной ставки до уровня не выше 2% и без дополнительных ограничений, кроме целевого использования на проекты модернизации производства. Кроме того, предлагаем поддержать темпы ипотечного кредитования с установлением ставки не более 2-3%, на льготные программы – 1%. При этом следует рассмотреть возможность увеличения лимитов по ипотечным займам в два раза. Так, в Кузбассе их максимальный размер может быть повышен с 6 млн руб. до 12 млн.

Стратегически важно для нашей страны начать активное строительство автомобильных дорог с цементобетонным покрытием, о них я уже упоминал. И это – не лоббирование интересов представителей отрасли, а мера, которая поможет улучшить качество сети автомобильных дорог, сократить расходы на их ремонты, отменить ограничения по массе транспортных средств и нагрузкам на их оси.

Возводить цементобетонные трассы выгодно с точки зрения экономики и безопасности дорожного движения. При строгом соблюдении технологии строительства они служат до полувека, а в ремонте нуждаются лишь раз в 10-12 лет. В настоящее время в Европе цементобетонное покрытие имеют 13-40% магистралей, в Китае – около 50%, в США – 60%. У нас же наслаивают асфальт слой за слоем, а потом вводят ограничения для проезда большегрузов… Почему в России не строят дороги под автопоезда общей массой свыше 150 тонн, как это делают за границей? Мы можем это делать – есть и технологии, и оборудование, и качественные цементы.

– В прошлом году отменили государственный контроль за оборотом отдельных видов строительных материалов, в том числе цемента. Фальсификата на рынке стало больше?

– Мы с коллегами по отрасли провели серьезную работу, чтобы вернуть Росстандарту соответствующие полномочия. К настоящему моменту Минпромторг при активном участии представителей цементной промышленности подготовил поправки в федеральный закон о техническом регулировании. Что касается объемов фальсификата, его поставщики активизировались в тот момент, когда поняли, что им ничего не грозит. И количество такой продукции выросло. По некоторым данным, в СФО оно увеличилось на 20-25% к уровню прошлого года.

Надеемся, поправки в законодательство будут приняты в ближайшее время. От качества цемента напрямую зависит надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений, а значит, жизнь и здоровье людей. Здесь полумер быть не может. Как, впрочем, и в других вопросах, связанных с производством базового строительного материала.