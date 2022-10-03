На новосибирском метромосту заменили рельсы

В новосибирском метрополитене завершилась работа по сплошной замене рельсов на метромосту. Она велась в течение двух лет, напомнили в ведомстве.

О завершении работ сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена 3 октября.

В ведомстве отметили, что замена рельсов проходила с целью обеспечения безопасности движения поездов.

«Метрополитен завершил программу сплошной замены рельсов на метромосту, который, как известно, является самым длинным в мире», — говорится в сообщении, где также отмечается, что работы потребовали «большой мобилизации сил и средств».

В 2021 году заменили 1,1 км второго пути, в 2022-м – 980 м первого. В управлении подземкой отметили, что за год цена на рельсы возросла в полтора раза.

Работы велись ночью. Сейчас сотрудники метрополитена продолжают в плановом порядке проверять состояние рельсов, совершая ежедневные обходы и осмотры.

Ранее сообщалось о том, что новосибирские власти готовят проект продления Дзержинской линии метро, чтобы представить его федеральным властям в конце 2023 года.