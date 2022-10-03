Утром 3 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил на оперативном совещании нового министра природных ресурсов и экологии региона. Им стал глава города Бердска Евгений Шестернин, который, по словам губернатора, приступает к исполнению обязанностей министра с сегодняшнего дня.

«Я уверен, что Евгений Анатольевич (Шестернин) приложит весь свой опыт к развитию природных ресурсов Новосибирской области – прокомментировал губернатор. – Просьба в кратчайшие сроки изучить все текущие дела, ход исполнения национальных проектов и внести соответствующие запросы в проект бюджета на 2023 год».

Напомним, что Евгений Шестернин работал в департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, с 2010 года возглавлял Заельцовский район, а после образования Центрального округа стал заместителем его руководителя. Главой города Бердска он стал с 2015 года, в 2020 году Совет депутатов снова утвердил его назначение.

Исполнять обязанности главы Бердска после ухода Евгения Шестернина будет вице-мэр Владимир Захаров.

Предыдущий министр природных ресурсов Новосибирской области Андрей Даниленко ушел в отставку в январе 2022 года. До него, напомним, в течение месяца ушли со своих постов министр науки Алексей Васильев и министр строительства Иван Шмидт. После этого на протяжении десяти месяцев обязанности министра исполняли его заместители, в частности, Алексей Севастьянов и Валерий Шрейдер.