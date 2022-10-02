Жители новосибирского Академгородка массово жалуются на холодные батареи

Жители нескольких улиц в новосибирском Академгородке пожаловались в соцсетях на холод в квартирах. Напомним, что отопительный сезон в регионе стартовал в середине сентября.

Как рассказали новосибирцы в группе «Щ, Академ и окрестности», батареи не работают на полную мощность в домах по улицам Полевая, Иванова, Ильича, Разъездная, Шатурская, Героев Труда, Демакова, Российская, Русская, а также на Морском проспекте.

«Спим с обогревателем! Батареи греют, но тепла не хватает на обогрев квартиры, даже у кота уши холодные, спим под двумя одеялами», — пишут жители.

Одни из комментаторов посоветовал обратиться в управляющие компании. «Может оказаться, что батарея завоздушена», — предположил он.

С такой же рекомендацией выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на «часе прессы» в пятницу. Он сообщил, что отопление сегодня подавно во все дома города, однако в отдельных случаях могут возникать локальные проблемы с подключением объектов.

«Сегодняшние жалобы, как правило, связаны с регулировкой на местах – завоздушивание стояков, где-то что-то забыли на входе дома переключить, такое тоже бывает. И здесь каждый объект уже регулируется в индивидуальном порядке. Если температура ниже норматива, следует обратиться, прежде всего, в управляющую организацию. Именно она отвечает за обеспечение режима теплоснабжения. Управляющая организация должна своими силами решить проблему внутри дома. Если она где-то на стыке теплосети и жилого дома, то УК должна обратиться в соответствующую организацию, которая отвечает за проблемную сеть», — сказал Анатолий Локоть.

Напомним, что в прошлом году отсутствие тепла в домах Новосибирска после старта отопительного сезона стало поводом для прокурорской проверки.